Кримінальна психологиня назвала найбільший міф про психопатів

Психопати давно стали популярними героями кіно, літератури та подкастів про злочини. Проте реальність значно відрізняється від образів, які формує масова культура. Кримінальна психологиня докторка Джулія Шоу, яка співпрацює з поліцією та виступає експертною у судах, пояснила яку ключову помилку найчастіше допускає суспільство, коли йдеться про психопатію.

Психологиня назвала найбільший міф про психопатів

Під час інтерв’ю для проєкту LADbible Джулія Шоу розповіла, що більшість людей будують своє уявлення про психопатів на вигаданих сюжетах, а не на наукових фактах. За її словами, це є причиною найбільшого міфу щодо них.

Джулія Шоу наголошує, що найпоширеніше хибне переконання полягає в тому, що психопати надзвичайно розумні та хитрі люди, здатні майстерно маніпулювати оточенням. Саме такого образу дотримуються фільми й література, але наукові дані свідчать про інше.

"Людей змусили повірити, що всі психопати надзвичайно розумні. Це неправда. Якщо подивитися на людей, яким поставили діагноз психопатії, то майже завжди можна побачити, що їхній IQ нижче середнього", — зауважила Шоу.

Як пояснює психологиня, хоча психопати часто вміють маніпулювати людьми, їхні дії зазвичай імпульсивні й недосконалі.

"Так, вони маніпулятивні, але часто вони також досить погано вміють маніпулювати... і вони не обов'язково маніпулюють дуже розумним чином. Тож я думаю, нам потрібно перестати думати, що психопати справді розумні, інтелектуальні генії, бо більшість із них такими не є", — сказала Шоу.

Крім того, Шоу наголосила, що багато людей помилково вважають, що кожна людина, яка скоює вбивство, автоматично є психопатом, проте, за її словами, це також "неправда".

