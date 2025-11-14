Кримінолог назвав головну ознаку, за якою можна розпізнати психопата

Психопати часто здаються чарівними, приємними у спілкуванні й навіть турботливими. Проте за цією маскою приховується холодна маніпулятивна натура. Відомий британський кримінолог професор Девід Вілсон розповів, яку саме поведінку варто вважати головним сигналом небезпеки.

Кримінолог розповів, як розпізнати психопата. Фото з відкритих джерел

Кримінолог Девід Вілсон в інтерв’ю LADbible розповів, що психопатів не можна впізнати за зовнішніми рисами, адже у них "немає рогів на голові чи хвоста". Однак, за словами професора, такі люди дуже добре "дзеркалять" поведінку інших, підлаштовуються під співрозмовника, копіюють його міміку, інтонацію та погляди. Саме тому психопати часто здаються ідеальними друзями або партнерами.

Проте професор зауважує, що є одна ключова риса, яка їх видає, а саме прагнення швидко зблизитися.

"Психопату потрібно якомога швидше наблизитися до вас. Коли він дізнається про вас більше, то зможе використати ці знання для маніпуляцій", — зазначає Вілсон.

За його словами, такі люди поводяться паразитично та живуть за рахунок інших, використовуючи чужу довіру, ресурси чи емоції.

"Вони не хочуть витрачати багато енергії. Якщо зрозуміють, які “кнопки” натиснути, щоб справити враження або отримати вигоду, то обов’язково зроблять це", — пояснює кримінолог.

Хоча в повсякденному житті термін "психопат" часто використовують надто вільно, насправді це рідкісний стан. Як зазначає видання VeryWell Mind, психопатія не є офіційним психіатричним діагнозом, але цей термін описує людей із вираженим егоцентризмом, відсутністю емпатії, совісті та почуття провини. Багато таких рис збігаються з антисоціальним розладом особистості, однак справжніх психопатів серед них невеликий відсоток. За оцінками дослідників, близько 90% людей із клінічною психопатією становлять чоловіки.

