Цей непомітний жест може свідчити, що ваш партнер психопат

Більшість людей сприймають дотики у стосунках як прояв ніжності та турботи. Проте нове дослідження психологів із Бінгемтонського університету показує, що не всі дотики є безпечними. У певних ситуаціях вони можуть бути інструментом контролю та маніпуляції, особливо з боку людей із так званими "темними" рисами особистості.

Кадр з фільму "Американський психопат"

Зазвичай обійми чи легке торкання руки заспокоюють і допомагають зняти напругу під час конфліктів. Але, як з’ясували науковці, якщо партнер торкається вас під час суперечки, це може бути не прояв підтримки, а спроба утвердити свою владу.

Дослідження, опубліковане у журналі Current Psychology, показало, що люди з рисами "темної тріади", до якої входить нарцисизм, психопатія та макіавеллізм, часто використовують фізичний контакт не для близькості, а для впливу на партнера.

"Новизна нашої роботи полягає не лише у визначенні проблемних способів використання дотиків, а й у зв’язуванні їх із типом особистості, схильної до маніпуляцій у стосунках", — пояснив автор дослідження, професор психології Річард Меттсон.

Науковці зазначають, що дотики справді можуть зменшити рівень стресу й підвищити рівень "гормону любові" — окситоцину. Але у випадках, коли партнер має схильність до контролю чи маніпуляцій, дотик перетворюється на спосіб посилення власного впливу.

"Ви не отримуєте користі від таких дотиків — вони можуть бути використані проти вас, щоб змусити вас поступитися", — попереджає Меттсон.

У межах дослідження понад 500 студентів розповіли про своє ставлення до фізичної близькості, комфорт під час дотиків та ситуації, у яких вони могли використовувати дотики маніпулятивно.

Результати показали певні гендерні відмінності. Чоловіки, які тривожилися через стосунки, частіше шукали підтримки через фізичну близькість. Ті, хто уникав емоційної близькості, зазвичай не любили дотиків взагалі.

Жінки з рисами "темної тріади" відчували дискомфорт від дотиків, але водночас могли використовувати їх, щоб впливати на партнера.

Автори дослідження вказують, що розуміння того, як люди використовують фізичний контакт у стосунках, може допомогти вчасно розпізнати токсичну поведінку.

"Це лише початок досліджень у цій сфері, але результати мають вирішальне значення для розуміння того, як дотики впливають на динаміку романтичних стосунків", — зазначають учені.

Тож наступного разу, коли ваш партнер торкнеться вас під час сварки, варто замислитися, чи це справжня турбота, або спроба встановити контроль.

