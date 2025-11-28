Криминальный психолог назвала величайший миф о психопатах

Рубрики
Психопаты давно стали популярными героями кино, литературы и подкастов о преступлениях. Однако реальность значительно отличается от образов, формируемых массовой культурой. Уголовный психолог доктор Джулия Шоу, которая сотрудничает с полицией и выступает экспертом в судах, объяснила, какую ключевую ошибку чаще всего допускает общество, когда речь идет о психопатии.
Психолог назвала величайший миф о психопатах
В ходе интервью для проекта LADbible Джулия Шоу рассказала, что большинство людей строят свое представление о психопатах на вымышленных сюжетах, а не на научных фактах. По ее словам, это является причиной наибольшего мифа по отношению к ним.
Джулия Шоу отмечает, что самое распространенное заблуждение заключается в том, что психопаты чрезвычайно умные и хитрые люди, способные искусно манипулировать окружением. Именно такой образ придерживаются фильмы и литература, но научные данные свидетельствуют о другом.
Как объясняет психолог, хотя психопаты часто умеют манипулировать людьми, их действия обычно импульсивны и несовершенны.
Кроме того, Шоу подчеркнула, что многие люди ошибочно полагают, что каждый человек, совершающий убийство, автоматически является психопатом, однако, по ее словам, это тоже "ложь".
