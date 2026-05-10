Штучний інтелект назвав переможця Євробачення-2026: який результат в України

Дві популярні нейромережі ChatGPT та Gemini проаналізували список учасників "Євробачення", потенціал пісень та шанси на телеголосування. Завдяки цьому штучний інтелект спрогнозував, хто стане переможцем Євробачення-2026.
Портал "Коментарі" звернувся до штучного інтелекту, щоб отримати прогноз на переможця пісенного конкурсу "Євробачення". Нейромережі ChatGPT та Gemini врахували типові патерни голосування, силу музичних ринків, мови пісень, потенціал вірусності, сценічність та те, як подібні заявки історично заходять журі й телеглядачам. Як наслідок, ШІ високо оцінив Україну та назвав Leléka з піснею "Ridnym" одним з фаворитів.
Феліція — "My System"
Як пише штучний інтелект, Швеція традиційно залишається одним із головних фаворитів конкурсу. Ставка на сучасний поп, сильний продакшн та сценічність майже завжди працює. Якщо номер буде візуально потужним, країна може боротися за перемогу.
Оцінка ШІ: 9,5/10
Leléka — "Ridnym"
Україна стабільно демонструє сильні результати на "Євробаченні" завдяки емоційним виступам і поєднанню етніки з сучасним звучанням. Назва "Ridnym" уже виглядає як потенційно дуже чуттєва композиція, здатна зачепити європейську аудиторію.
Оцінка ШІ: 9/10
Сал Да Вінчі — "Per sempre sì"
Італія майже завжди отримує високі оцінки журі завдяки сильному вокалу та емоційним баладам. Неаполітанська мова може додати автентичності й атмосфери.
Оцінка ШІ: 8,8/10
Монро — "Regarde!"
Французькі заявки останніх років дедалі частіше роблять ставку на стиль та арт-поп. Якщо пісня буде атмосферною й кінематографічною, Франція може несподівано вирватися у топ.
Оцінка ШІ: 8,5/10
Лінда Лампеніус та Пете Паркконен — "Liekinheitin"
Фінляндія після успіхів останніх років асоціюється з нестандартними та вірусними номерами. Назва "Вогнемет" уже натякає на щось дуже яскраве та хаотично-ефектне, і саме таке часто добре працює на телеголосуванні.
Leléka — "Ridnym"
Поєднання української та англійської мов у звучанні "Ridnym" має потужний емоційний відгук. Крім того, Україна стабільний лідер за глядацькими симпатіями.
Оцінка ШІ: 9,4/10
Delta Goodrem — "Eclipse"
Дельта Гудрем — зірка світового рівня. Професіоналізм такого масштабу та вокал часто приносять максимальні бали від національних журі.
Оцінка ШІ: 9,1/10
Сеніт feat. Бой Джордж — "Superstar"
Присутність легендарного Боя Джорджа — це головна медійна "бомба" року. Це забезпечить Сан-Марино величезну увагу преси та бали від старшої аудиторії.
Оцінка ШІ: 8,8/10
Феліція — "My System"
Швеція — це "золотий стандарт" поп-музики. Їхня "система" підготовки номерів рідко випадає з п’ятірки найкращих.
Оцінка ШІ: 8,5/10
Л. Лампеніус та П. Паркконен — "Liekinheitin"
Після успіхів останніх років Фінляндія закріпила за собою образ постачальника драйву. Пісня з назвою "Вогнемет" обіцяє найяскравіше шоу конкурсу.
Оцінка ШІ: 8,2/10
Окремо ChatGPT назвав темними конячками конкурсу такі країни:
Своєю чергою Gemini виділив ще такі країни на "Євробаченні", які можуть "вистрілити":
Загалом прогнози двох нейромереж показують, що головна боротьба на "Євробачення 2026" може розгорнутися між Україною та Швецією. Обидва ШІ вважають, що саме ці країни мають найкраще поєднання емоційності, сучасного звучання та сильного сценічного потенціалу. Водночас ChatGPT більше робить ставку на перевірену "класику Євробачення", зокрема Італію, Францію та потужний поп-продакшн, тоді як Gemini прогнозує успіх нестандартним і медійно гучним номерам, зокрема Сан-Марино та Австралії.
