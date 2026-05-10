Штучний інтелект назвав переможця Євробачення-2026: який результат в України

Дві популярні нейромережі ChatGPT та Gemini проаналізували список учасників "Євробачення", потенціал пісень та шанси на телеголосування. Завдяки цьому штучний інтелект спрогнозував, хто стане переможцем Євробачення-2026.

Переможець Євробачення-2026: прогноз ШІ від ChatGPT і Gemini

Портал "Коментарі" звернувся до штучного інтелекту, щоб отримати прогноз на переможця пісенного конкурсу "Євробачення". Нейромережі ChatGPT та Gemini врахували типові патерни голосування, силу музичних ринків, мови пісень, потенціал вірусності, сценічність та те, як подібні заявки історично заходять журі й телеглядачам. Як наслідок, ШІ високо оцінив Україну та назвав Leléka з піснею "Ridnym" одним з фаворитів.

Прогноз на переможця Євробачення-2026 від ChatGPT

1. Швеція

Феліція — "My System"

Як пише штучний інтелект, Швеція традиційно залишається одним із головних фаворитів конкурсу. Ставка на сучасний поп, сильний продакшн та сценічність майже завжди працює. Якщо номер буде візуально потужним, країна може боротися за перемогу.

Оцінка ШІ: 9,5/10

2. Україна

Leléka — "Ridnym"

Україна стабільно демонструє сильні результати на "Євробаченні" завдяки емоційним виступам і поєднанню етніки з сучасним звучанням. Назва "Ridnym" уже виглядає як потенційно дуже чуттєва композиція, здатна зачепити європейську аудиторію.

Оцінка ШІ: 9/10

3. Італія

Сал Да Вінчі — "Per sempre sì"

Італія майже завжди отримує високі оцінки журі завдяки сильному вокалу та емоційним баладам. Неаполітанська мова може додати автентичності й атмосфери.

Оцінка ШІ: 8,8/10

4. Франція

Монро — "Regarde!"

Французькі заявки останніх років дедалі частіше роблять ставку на стиль та арт-поп. Якщо пісня буде атмосферною й кінематографічною, Франція може несподівано вирватися у топ.

Оцінка ШІ: 8,5/10

5. Фінляндія

Лінда Лампеніус та Пете Паркконен — "Liekinheitin"

Фінляндія після успіхів останніх років асоціюється з нестандартними та вірусними номерами. Назва "Вогнемет" уже натякає на щось дуже яскраве та хаотично-ефектне, і саме таке часто добре працює на телеголосуванні.

Прогноз на переможця Євробачення-2026 від Gemini

1. Україна

Leléka — "Ridnym"

Поєднання української та англійської мов у звучанні "Ridnym" має потужний емоційний відгук. Крім того, Україна стабільний лідер за глядацькими симпатіями.

Оцінка ШІ: 9,4/10

2. Австралія

Delta Goodrem — "Eclipse"

Дельта Гудрем — зірка світового рівня. Професіоналізм такого масштабу та вокал часто приносять максимальні бали від національних журі.

Оцінка ШІ: 9,1/10

3. Сан-Марино

Сеніт feat. Бой Джордж — "Superstar"

Присутність легендарного Боя Джорджа — це головна медійна "бомба" року. Це забезпечить Сан-Марино величезну увагу преси та бали від старшої аудиторії.

Оцінка ШІ: 8,8/10

Швеція

Феліція — "My System"

Швеція — це "золотий стандарт" поп-музики. Їхня "система" підготовки номерів рідко випадає з п’ятірки найкращих.

Оцінка ШІ: 8,5/10

Фінляндія

Л. Лампеніус та П. Паркконен — "Liekinheitin"

Після успіхів останніх років Фінляндія закріпила за собою образ постачальника драйву. Пісня з назвою "Вогнемет" обіцяє найяскравіше шоу конкурсу.

Оцінка ШІ: 8,2/10

Прогнози ШІ щодо інших учасників "Євробечання"

Окремо ChatGPT назвав темними конячками конкурсу такі країни:

- Норвегія — потенційний TikTok-хіт

- Ізраїль — сильний міжнародний продакшн

- Австралія — потужний вокал і шоу

- Сан-Марино — фактор Бой Джорджа може створити ефект несподіванки

Своєю чергою Gemini виділив ще такі країни на "Євробаченні", які можуть "вистрілити":

- Естонія (Vanilla Ninja) — гурт був популярним у нульових, і якщо вони запропонують сучасний рок-саунд у стилі "Too Epic to Be True", це може стати сенсацією для фанатів зі стажем.

- Молдова (Satoshi) — пісня "Viva, Moldova!" звучить як ідеальний етно-бенгер для танцполів. Молдова часто стає "народним улюбленцем", отримуючи високі бали від телеглядачів за щиру енергію.

- Велика Британія (Look Mum No Computer) — це вибір для любителів альтернативи та синтезаторів. Британія продовжує експериментувати з артистами, які мають унікальну ідентичність, що може привабити молоде покоління.

Загалом прогнози двох нейромереж показують, що головна боротьба на "Євробачення 2026" може розгорнутися між Україною та Швецією. Обидва ШІ вважають, що саме ці країни мають найкраще поєднання емоційності, сучасного звучання та сильного сценічного потенціалу. Водночас ChatGPT більше робить ставку на перевірену "класику Євробачення", зокрема Італію, Францію та потужний поп-продакшн, тоді як Gemini прогнозує успіх нестандартним і медійно гучним номерам, зокрема Сан-Марино та Австралії.

