Головна Новини Дозвілля музика Перші кадри номера України на Євробаченні-2026: яким буде виступ LELÉKA (ФОТО)
Перші кадри номера України на Євробаченні-2026: яким буде виступ LELÉKA (ФОТО)

Україна показала перші кадри виступу LELÉKA на Євробаченні-2026

7 травня 2026, 07:25
Slava Kot

Україна розпочала підготовку до Євробачення-2026 з першої репетиції, після якої з’явилися офіційні фото сценічного номера співачки LELÉKA (Вікторії Лелеки). Кадри вперше відкрили візуальну концепцію виступу, який раніше описували лише загально.

LELÉKA. Фото: Corinne Cumming, Alma-Bengtsson / EBU

Фото з виступу української співачки демонструють поєднання стриманого сценічного оформлення та глибокої символіки. Сцену заливають теплі червоно-помаранчеві відтінки, а за співачкою LELÉKA розгортаються напівпрозорі тканини, що формують силуети, схожі на крила.  

LELÉKA на Євробаченні-2026. Фото: Corinne Cumming, Alma-Bengtsson / EBU

В іншій частині номера атмосфера змінюється: холодне синє світло, вузькі промені прожекторів і концентрація уваги лише на артистці. У виступі також з’являється бандурист Ярослав Джусь, що додає українського звучання та несподіваного сценічного акценту.

LELÉKA на Євробаченні-2026. Фото: Corinne Cumming, Alma-Bengtsson / EBU

Окрему увагу привертає сценічний костюм. Артистка виступає у білому вбранні зі стрічками, які рухаються разом із нею, створюючи ефект "живої" тканини. Чорні деталі додають контрасту, а сам образ нагадує стилізований силует птаха.

Костюм LELÉKA для Євробачення. Фото: Суспільне

Над костюмом працювала дизайнерка Лілія Літковська разом із командою стилістів. За задумом авторів, вбрання має передавати ідею внутрішньої свободи та сили, а кожен елемент виступу є частиною єдиної емоційної історії.

LELÉKA на Євробаченні-2026. Фото: instagram / eurovision

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про питання виключення України з "Євробачення". Директор конкурсу Мартін Грін зробив заяву.

Також "Коментарі" писали про те, яке місце займе Україна на "Євробаччені-2026". Прогноз букмекерів перед конкурсом.



