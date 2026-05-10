Искусственный интеллект назвал победителя Евровидения-2026: какой результат у Украины

Slava Kot
Две популярные нейросети ChatGPT и Gemini проанализировали список участников "Евровидения", потенциал песен и шансы на телеголосование. Благодаря этому искусственный интеллект спрогнозировал, кто станет победителем Евровидения-2026.
Победитель Евровидения-2026: прогноз ИИ от ChatGPT и Gemini
Портал "Комментарии" обратился к искусственному интеллекту, чтобы получить прогноз на победителя песенного конкурса "Евровидение". Нейросети ChatGPT и Gemini учли типичные паттерны голосования, силу музыкальных рынков, языки песен, потенциал вирусности, сценичность и то, как подобные заявки исторически заходят жюри и телезрителям. Как следствие, ИИ высоко оценил Украину и назвал Leléka с песней "Ridnym" одним из фаворитов.
Фелиция – "My System"
Как пишет искусственный интеллект, Швеция традиционно остается одним из главных фаворитов конкурса. Ставка на современный поп, сильный продакшн и сценичность почти всегда работает. Если номер будет зрительно мощным, страна может бороться за победу.
Оценка ИИ: 9,5/10
Лелека — "Ridnym"
Украина стабильно демонстрирует сильные результаты на "Евровидении" благодаря эмоциональным выступлениям и сочетанию этники с современным звучанием. Название "Ridnym" уже выглядит как потенциально очень чувственная композиция, способная задеть европейскую аудиторию.
Оценка ИИ: 9/10
Сал Да Винчи — "Per sempre sì"
Италия почти всегда получает высокие оценки жюри благодаря сильному вокалу и эмоциональным балладам. Неаполитанский язык может придать подлинности и атмосфере.
Оценка ИИ: 8,8/10
Монро – "Regarde!"
Французские заявки последних лет все чаще делают ставку на стиль и арт-поп. Если песня будет атмосферной и кинематографической, Франция может внезапно вырваться в топ.
Оценка ИИ: 8,5/10
Линда Лампениус и Пете Паркконен — "Liekinheitin"
После успехов последних лет Финляндия ассоциируется с нестандартными и вирусными номерами. Название "Огнемет" уже намекает на что-то очень яркое и хаотично эффектное, и именно такое часто хорошо работает на телеголосовании.
Лелека - "Ridnym"
Сочетание украинского и английского языков в звучании "Ridnym" имеет мощный эмоциональный отклик. Кроме того, Украина стабильный лидер по зрительским симпатиям.
Оценка ИИ: 9,4/10
Delta Goodrem — "Eclipse"
Дельта Гудрем – звезда мирового уровня. Профессионализм такого масштаба и вокал часто приносят максимальные баллы от национальных жюри.
Оценка ИИ: 9,1/10
Сенит feat. Бой Джордж — "Superstar"
Присутствие легендарного Боя Джорджа – это главная медийная "бомба" года. Это обеспечит Сан-Марино огромное внимание СМИ и баллы от старшей аудитории.
Оценка ИИ: 8,8/10
Фелиция – "My System"
Швеция – это "золотой стандарт" поп-музыки. Их "система" подготовки номеров редко выпадает из пятерки лучших.
Оценка ИИ: 8,5/10
Л. Лампениус и П. Паркконен — "Liekinheitin"
После успехов последних лет Финляндия закрепила за собой образ поставщика драйва. Песня под названием "Огнемет" обещает самое яркое шоу конкурса.
Оценка ИИ: 8,2/10
Отдельно ChatGPT назвал темными лошадками конкурса следующие страны:
В свою очередь Gemini выделил еще такие страны на "Евровидении", которые могут "выстрелить":
В общем, прогнозы двух нейросетей показывают, что главная борьба на "Евровидение 2026" может развернуться между Украиной и Швецией. Оба ИИ считают, что именно эти страны имеют лучшее сочетание эмоциональности, современного звучания и мощного сценического потенциала. В то же время ChatGPT больше делает ставку на проверенную "классику Евровидения", в частности, Италию, Францию и мощный поп-продакшн, тогда как Gemini прогнозирует успех нестандартным и медийно громким номерам, в частности Сан-Марино и Австралии.
