Искусственный интеллект назвал победителя Евровидения-2026: какой результат у Украины

Две популярные нейросети ChatGPT и Gemini проанализировали список участников "Евровидения", потенциал песен и шансы на телеголосование. Благодаря этому искусственный интеллект спрогнозировал, кто станет победителем Евровидения-2026.

Победитель Евровидения-2026: прогноз ИИ от ChatGPT и Gemini

Портал "Комментарии" обратился к искусственному интеллекту, чтобы получить прогноз на победителя песенного конкурса "Евровидение". Нейросети ChatGPT и Gemini учли типичные паттерны голосования, силу музыкальных рынков, языки песен, потенциал вирусности, сценичность и то, как подобные заявки исторически заходят жюри и телезрителям. Как следствие, ИИ высоко оценил Украину и назвал Leléka с песней "Ridnym" одним из фаворитов.

Прогноз на победителя Евровидения-2026 от ChatGPT

1. Швеция

Фелиция – "My System"

Как пишет искусственный интеллект, Швеция традиционно остается одним из главных фаворитов конкурса. Ставка на современный поп, сильный продакшн и сценичность почти всегда работает. Если номер будет зрительно мощным, страна может бороться за победу.

Оценка ИИ: 9,5/10

2. Украина

Лелека — "Ridnym"

Украина стабильно демонстрирует сильные результаты на "Евровидении" благодаря эмоциональным выступлениям и сочетанию этники с современным звучанием. Название "Ridnym" уже выглядит как потенциально очень чувственная композиция, способная задеть европейскую аудиторию.

Оценка ИИ: 9/10

3. Италия

Сал Да Винчи — "Per sempre sì"

Италия почти всегда получает высокие оценки жюри благодаря сильному вокалу и эмоциональным балладам. Неаполитанский язык может придать подлинности и атмосфере.

Оценка ИИ: 8,8/10

4. Франция

Монро – "Regarde!"

Французские заявки последних лет все чаще делают ставку на стиль и арт-поп. Если песня будет атмосферной и кинематографической, Франция может внезапно вырваться в топ.

Оценка ИИ: 8,5/10

5. Финляндия

Линда Лампениус и Пете Паркконен — "Liekinheitin"

После успехов последних лет Финляндия ассоциируется с нестандартными и вирусными номерами. Название "Огнемет" уже намекает на что-то очень яркое и хаотично эффектное, и именно такое часто хорошо работает на телеголосовании.

Прогноз на победителя Евровидения-2026 от Gemini

1. Украина

Лелека - "Ridnym"

Сочетание украинского и английского языков в звучании "Ridnym" имеет мощный эмоциональный отклик. Кроме того, Украина стабильный лидер по зрительским симпатиям.

Оценка ИИ: 9,4/10

2. Австралия

Delta Goodrem — "Eclipse"

Дельта Гудрем – звезда мирового уровня. Профессионализм такого масштаба и вокал часто приносят максимальные баллы от национальных жюри.

Оценка ИИ: 9,1/10

3. Сан-Марино

Сенит feat. Бой Джордж — "Superstar"

Присутствие легендарного Боя Джорджа – это главная медийная "бомба" года. Это обеспечит Сан-Марино огромное внимание СМИ и баллы от старшей аудитории.

Оценка ИИ: 8,8/10

Швеция

Фелиция – "My System"

Швеция – это "золотой стандарт" поп-музыки. Их "система" подготовки номеров редко выпадает из пятерки лучших.

Оценка ИИ: 8,5/10

Финляндия

Л. Лампениус и П. Паркконен — "Liekinheitin"

После успехов последних лет Финляндия закрепила за собой образ поставщика драйва. Песня под названием "Огнемет" обещает самое яркое шоу конкурса.

Оценка ИИ: 8,2/10

Прогнозы ИИ по другим участникам "Евровидения"

Отдельно ChatGPT назвал темными лошадками конкурса следующие страны:

— Норвегия – потенциальный TikTok-хит

— Израиль – сильный международный продакшн

— Австралия – мощный вокал и шоу

— Сан-Марино – фактор Бой Джорджа может создать эффект неожиданности

В свою очередь Gemini выделил еще такие страны на "Евровидении", которые могут "выстрелить":

— Эстония (Vanilla Ninja) — группа была популярна в нулевых, и если они предложат современный рок-саунд в стиле "Too Epic to Be True", это может стать сенсацией для фанатов со стажем.

— Молдова (Satoshi) – песня "Viva, Moldova!" звучит как идеальный этно-бенгер для танцполов. Молдова часто становится "народным любимцем", получая высокие баллы от телезрителей за искреннюю энергию.

— Великобритания (Look Mum No Computer) – это выбор для любителей альтернативы и синтезаторов. Британия продолжает экспериментировать с артистами, обладающими уникальной идентичностью, что может привлечь молодое поколение.

В общем, прогнозы двух нейросетей показывают, что главная борьба на "Евровидение 2026" может развернуться между Украиной и Швецией. Оба ИИ считают, что именно эти страны имеют лучшее сочетание эмоциональности, современного звучания и мощного сценического потенциала. В то же время ChatGPT больше делает ставку на проверенную "классику Евровидения", в частности, Италию, Францию и мощный поп-продакшн, тогда как Gemini прогнозирует успех нестандартным и медийно громким номерам, в частности Сан-Марино и Австралии.

