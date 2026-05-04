comment

Виключення України з "Євробачення": директор конкурсу Мартін Грін зробив заяву

Директор "Євробачення" Мартін Грін виступив проти виключення України з конкурсу.

4 травня 2026, 11:05
Slava Kot

Директор пісенного конкурсу "Євробачення" Мартін Грін заявив, що пропозиції щодо можливого виключення України є неприйнятними. Про це він сказав в інтерв’ю нідерландському виданню Nieuwsuur напередодні пісенного конкурсу, який у 2026 році відбудеться у Відні.

Директор "Євробачення" проти виключення України з конкурсу. Фото з відкритих джерел

За словами Гріна, "Євробачення" залишається культурною платформою, яка має об’єднувати країни, а не карати їх через політичні чи військові обставини. Дискусія виникла на тлі закликів окремих мовників переглянути правила конкурсу через участь країн, залучених до воєнних конфліктів. Зокрема, представники Іспанії та Нідерландів пропонували обговорити можливість обмежень, не називаючи прямо Україну, однак натякаючи на неї.

"Будь-яка пропозиція, яка може призвести до виключення чи покарання України, для нас неприйнятна", — заявив Грін.

Окремо Грін прокоментував ситуацію з Ізраїлем, участь якого також викликала суперечки. Після перемоги представниці країни у глядацькому голосуванні з’явилися підозри щодо можливого впливу державних структур на результат. 

"Хоча у нас є журі для збалансування голосування, ми категорично не потерпимо такої діяльності", — додав директор пісенного конкурсу.

Також керівництво конкурсу намагається повернути країни, які оголосили бойкот "Євробаченню-2026" через участь Ізраїлю у конкурсі, серед них Іспанія, Ірландія, Ісландія, Нідерланди та Словенія. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що шанси України на перемогу на Євробаченні-2026 різко впали.

Також "Коментарі" писали, що Іспанія вимагає відсторонити Україну з конкурсу "Євробачення".



Джерело: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2612915-songfestival-directeur-belooft-in-te-grijpen-bij-politieke-inmenging-na-israel-rel
