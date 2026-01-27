10 найбільш прослуховуваних пісень всіх часів на Spotify

Spotify за трохи більше ніж десятиліття перетворився на головний вимірювач глобальної музичної популярності. Кількість прослуховувань тут давно стала не просто статистикою, а маркером культурного впливу. З’ясували, найпопулярніші пісні всіх часів на Spotify, які мають найбільшу кількість прослуховувань на платформі.

The Weeknd - Blinding Lights

Станом на січень 2026 року на платформі Spotify зафіксовано 1171 трек, який перетнув позначку понад мільярд прослуховувань. Але лише одиниці змогли увійти до елітної десятки абсолютних лідерів.

Найпопулярнішою піснею всіх часів на Spotify залишається Blinding Lights канадського артиста The Weeknd. Трек зібрав 5 253 946 196 прослуховувань, ставши найбільш прослуховуваною піснею на ресурсі. Щоб краще розуміти масштаби цього досягнення, пісню Blinding Lights потрібно було б програвати по колу 33 тисячі років, щоб прослухати її понад 5,25 млрд разів.

Успіх композиції підкріплений і чартами. Вона утримувалася в Billboard Hot 100 понад 100 тижнів і перебувала рекордний час в топ-10.

До цього рекорд Spotify належав Shape of You Еда Ширана, який нині посідає друге місце.

10 найбільш прослуховуваних пісень усіх часів на Spotify:

- The Weeknd — Blinding Lights (5,253 млрд)

- Ed Sheeran — Shape of You (4,745 млрд)

- The Neighbourhood — Sweater Weather (4,344 млрд)

- The Weeknd — Starboy (4,334 млрд)

- Harry Styles — As It Was (4,220 млрд)

- Lewis Capaldi — Someone You Loved (4,206 млрд)

- Post Malone — Sunflower (4,101 млрд)

- Drake — One Dance (4,004 млрд)

- Ed Sheeran — Perfect (3,807 млрд)

- The Kid LAROI — STAY (3,784 млрд)

