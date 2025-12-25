Монгольська версія "Jingle Bells" підірвала інтернет: її називають найкращою різдвяною піснею року (ВІДЕО)



















Різдвяна класика, яку багато хто чув сотні разів, несподівано отримала нове життя. Монгольська версія "Jingle Bells" у виконанні нідерландського діджея з турецьким корінням Уммета Озджана стрімко стала вірусною і за 4 дні зібрала понад мільйон переглядів на YouTube.

Фрагмент з відео Mongolian Jingle Bells

Монголія може бути далеко не першим місцем, яке б ви могли асоціювати з Різдвом, але цього року це може змінитися завдяки новій версії пісні "Jingle Bells" від Уммета Оздана.

Секрет успіху нової композиції у несподіваному поєднанні. Озджан об’єднав 150-річну різдвяну пісню з характерним монгольським горловим співом і сучасним техно-бітом. У композиції "Mongolian Jingle Bells" майже повністю відмовилися від оригінального тексту і повторюється дещо перероблений момент зі словами "дзвіночки, дзвіночки, дзвенять всю дорогу, ой як весело кататися на монгольських санчатах...".

Спочатку Оздан опублікував короткий варіант пісні монгольського Jingle Bells на Spotify. Однак реакція інтернету була настільки бурхливою, що музиканта буквально змусили випустити повну версію.

" Привіт усім! Спочатку я зробив це просто для розваги, але після шаленої кількості запитів на повну версію, я не міг це проігнорувати. Отже, ось воно! Насолоджуйтесь! І веселого Різдва! ", — розповів Уммет Озджан.

Фрагмент з відео Mongolian Jingle Bells

Користувачі в коментарях називають монгольську пісню Jingle Bells "найкращою версією за весь час", або вказують, що це "найкраща різдвяна пісня 2025 року". Крім того, офіційний акаунт "Санта Клауса" в Instagram поділився треком і написав, що "Ельфи зараз під це танцюють у майстерні. Мені постійно доводиться нагадувати їм, щоб вони перестали танцювати та закінчили останні замовлення на подарунки!".

