Spotify за чуть больше десятилетия превратился в главный измеритель глобальной музыкальной популярности. Число прослушиваний здесь давно стало не просто статистикой, а маркером культурного влияния. Выяснили, самые популярные песни всех времен на Spotify, имеющие наибольшее количество прослушиваний на платформе.

The Weeknd - Blinding Lights

По состоянию на январь 2026 года на платформе Spotify зафиксирован 1171 трек, пересекший отметку более миллиарда прослушиваний. Но только единицы смогли войти в элитную десятку абсолютных лидеров.

Самой популярной песней всех времен на Spotify остается Blinding Lights канадского артиста The Weeknd. Трек собрал 5 253 946 196 прослушиваний, став наиболее прослушиваемой песней на ресурсе. Чтобы лучше понимать масштабы этого достижения, песню Blinding Lights нужно было бы проигрывать по кругу 33 тысяч лет, чтобы прослушать ее более 5,25 млрд раз.

Успех композиции подкреплен и чартами. Она удерживалась в Billboard Hot 100 свыше 100 недель и находилась рекордное время в топ-10.

До этого рекорд Spotify принадлежал Shape of You Эда Ширана, ныне занимающего второе место.

10 самых прослушиваемых песен всех времен на Spotify:

— The Weeknd — Blinding Lights (5,253 млрд)

— Ed Sheeran — Shape of You (4,745 млрд)

— The Neighbourhood — Sweater Weather (4,344 млрд)

– The Weeknd – Starboy (4,334 млрд)

— Harry Styles — As It Was (4,220 млрд)

— Lewis Capaldi — Someone You Loved (4,206 млрд)

— Post Malone — Sunflower (4,101 млрд)

— Drake – One Dance (4,004 млрд)

– Ed Sheeran – Perfect (3,807 млрд)

– The Kid LAROI – STAY (3,784 млрд)

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых популярных видео на YouTube за все время.

Также "Комментарии" писали, что монгольская версия "Jingle Bells" взорвала интернет. Ее называют лучшей рождественской песней года.