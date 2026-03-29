"Скоро трапиться щось страшне": про що новий серіал на Netflix



















Netflix представив новий серіал у жанрі психологічного горору під промовистою назвою "Скоро трапиться щось страшне" (Something Very Bad Is Going to Happen). Проєкт вийшов 26 березня і привернув увагу шанувальників напружених історій.

Кадр з серіалу "Скоро трапиться щось страшне". Фото: Netflix

У центрі історії серіалу "Скоро трапиться щось страшне" молода пара, яка приїздить до родинного маєтку за тиждень до весілля. Здавалося б, це має бути час підготовки до свята, однак усе швидко змінюється. Наречена Рейчел починає відчувати незрозумілу тривогу, а атмосфера в будинку поступово стає дедалі напруженішою.

Ситуацію ускладнює поведінка майбутньої свекрухи, яка виконує дивні ритуали та поводиться загадково. У результаті звичайний передвесільний тиждень перетворюється на серію тривожних і надприродних подій, які змушують героїв сумніватися у власній безпеці.

Головні ролі у серіалі "Скоро трапиться щось страшне" виконали Каміла Морроне та Адам ДіМарко. До акторського складу також приєдналися Дженніфер Джейсон Лі та Тед Левайн. Творці проєкту намагалися поєднати психологічну напругу з елементами сімейної драми та містичного горору.

Шоуранеркою стала Гейлі З. Бостон, яка раніше працювала над сценаріями для серіалів "Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо" та "Мисливці". Виконавчими продюсерами виступили брати Даффери, які є творцями популярного серіалу "Дивні дива".

Оцінки та реакція на "Скоро трапиться щось страшне"

Перші відгуки про серіал виявилися змішаними. Критики відзначають атмосферу та акторську гру, однак деякі глядачі вважають сюжет нерівномірним. На платформі IMDb "Скоро трапиться щось страшне" отримав 6,6 бала з 10, а на Metacritic — 63 зі 100.

Водночас на Rotten Tomatoes рейтинг від критиків досяг 83%, тоді як глядачі оцінили серіал у 69%. На Netflix доступні всі вісім епізодів онлайн першого сезону "Скоро трапиться щось страшне" в українському дубляжі.

