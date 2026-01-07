Популярний серіал отримав друге життя: він "передбачив" вторгнення США у Венесуелу



















Події у Венесуелі несподівано повернули до життя популярний серіал "Джек Раян". Після повідомлень про захоплення президента Ніколаса Мадуро та його дружини американськими військовими в мережі масово поширюють уривок із другого сезону шоу 2019 року, який багато хто сприйняв як "передбачення" нинішньої геополітичної реальності.

Серіал "Джек Раян" передбачив вторгнення США у Венесуелу та захоплення Мадуро

Вірусною стала сцена, де головний герой аналітик ЦРУ Джек Раян у виконанні Джона Кразінські запитує у залі, хто є найбільшою загрозою для США. У відповідь йому називають Росію, Китай та Північну Корею.

Однак Джек Раян несподівано вказує на Венесуелу, наголошуючи, що країна має найбільші у світі запаси нафти, а також родовища золота "більші за всі шахти Африки разом узяті". Крім того, герой серіалу наголошує на стратегічно близькому розташуванні Венесуели до американських кордонів та нібито наявності ядерних ракет.

"І якщо цього недостатньо погана новина для вас, що Венесуела також є єдиним з цих місць, що знаходиться в межах 30 хвилин досяжності від США, які мають ядерні ракети наступного покоління. Ви не почуєте про це в новинах, бо найбільші гравці на світовій арені не хочуть, щоб ви це чули. Росія та Китай ніколи не будуть найбільшою загрозою, доки такі країни, як Венесуела, не відчинять двері на наш власний задній двір", — сказав Раян у серіалі.





Кадр з серіалу "Джек Раян"

Також у шоу існує вигаданий корумпований президент країни Ніколасі Реєсі, що є явною карикатурою на Ніколаса Мадуро. У серіалі стверджується, що він за шість років перетворив Венесуелу на злочинну імперію, "спричинив економічний параліч, скоротивши доходи вдвічі" та спричинив "зростання рівня бідності майже до 400 відсотків".

Тоді венесуельська влада звинуватила творців "Джека Раяна" у пропаганді воєнного втручання, а критики називали сезон "неоконсервативною фантазією". Однак сьогодні ж ті самі сцени переглядають уже в зовсім іншому контексті.

Шоуранер серіалу Карлтон К’юз у коментарі Deadline наголосив, що метою авторів було не передбачення, а правдоподібність. За його словами, коли художній сюжет ґрунтується на реальних геополітичних суперечностях, вигадка неминуче починає "римуватися" з дійсністю.

Другий сезон "Джека Раяна" завершується усуненням венесуельського лідера після втручання США та перемогою опозиції.

