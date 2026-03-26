Фанати "Гаррі Поттера" критикують перший трейлер серіалу: що з ним не так



















Перший тизер майбутнього серіалу за мотивами книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера викликав хвилю суперечок у соціальних мережах. Після публікації трейлера шанувальники культової франшизи активно обговорюють новий підхід до історії аналізуючи кастинг та загальну атмосферу серіалу.

Кадри з трейлера серіалу "Гаррі Поттер". Фото: HBO

У трейлері першого сезону серіалу "Гаррі Поттер" з’являються нові актори: Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, Аластер Стаут як Рон Візлі та Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер. Коротке відео демонструє знайомі локації: будинок Дурслів, вулиці та Гоґвортс.

Однак реакція глядачів виявилася неоднозначною. Частина фанатів одразу почала порівнювати нову адаптацію з культовими фільмами, де головні ролі виконували Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон. У багатьох коментарях користувачі пишуть, що нові сцени виглядають знайомими: "Мій мозок змінює обличчя оригінальних акторів у кожній сцені. Спостерігати за цим буде дуже дивно", або "Це схоже на один із тих паралельних всесвітів, де все однакове, але трохи інакше".

Окрему дискусію спричинив загальний тон серіалу. Фанати побоюються, що серіал передчасно позбавить історію чарівної та казкової атмосфери, які були ключовими рисами ранніх пригод у Гоґвортсі. Зокрема вони пишуть: "Навіщо вони це зробили. Хтось взагалі пам’ятає про колір?", "Цей контраст божевільний" та "Атмосфера зараз зовсім інша".

Інші користувачі висловлювали нерозуміння для чого взагалі потрібно було знімати серіал "Гаррі Поттер": "Який сенс у перезавантаженні, якщо ти не приносиш нічого нового... це виглядає як прісна версія фільмів", або що "нова адаптація абсолютно непотрібна після цих чудових фільмів. Я не побачив тут нічого нового чи креативного, що виправдовувало б її існування".

Ще однією темою для критики став кастинг Паапа Ессієду на роль Северуса Снейпа. Після оголошення актор зіткнувся з хвилею різкої критики в мережі, а також із расистськими образами та погрозами. Деякі фанати вважають, що вибір актора не відповідає книжковому образу персонажа. Як пише один фанат, "Якщо Снейп чорношкірий, хоча в книгах написано, що він білий, то Гаррі підозрює, що єдиний чорношкірий вчитель у Гоґвортсі краде, а його батько знущався над чорношкірою дитиною". Також шанувальників здивували дреди Северуса Снейпа.

Попри суперечки, трейлер також зацікавив частину глядачів. Деякі користувачі пишуть, що нова адаптація може запропонувати більш детальне й точне відтворення книг, адже творці планують присвятити кожній книзі окремий сезон.

Дата виходу першого сезону серіалу "Гаррі Поттер" запланована на 25 грудня 2026 року, тобто на Різдво.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явився перший кадр зі зйомок серіалу про Гаррі Поттера.

Також "Коментарі" писали, що зірка "Гаррі Поттера" розказала, як Трамп намагався її звабити.