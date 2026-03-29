"У меня очень плохое предчувствие": о чем новый сериал на Netflix



















Netflix представил новый сериал в жанре психологического горора под красноречивым названием "У меня очень плохое предчувствие" (Something Very Bad Is Going to Happen). Проект вышел 26 марта и привлек внимание поклонников напряженных историй.

Кадр из сериала "Скоро случится что-то страшное". Фото: Netflix

В центре истории сериала "У меня очень плохое предчувствие" молодая пара, которая приезжает в семейное имение за неделю до свадьбы. Казалось бы, это должно быть время подготовки к празднику, но все быстро меняется. Невеста Рэйчел начинает ощущать непонятную тревогу, а атмосфера в доме постепенно становится все более напряженной.

Ситуацию усложняет поведение будущей свекрови, выполняющей странные ритуалы и ведет себя загадочно. В результате обычная предсвадебная неделя превращается в серию тревожных и сверхъестественных событий, заставляющих героев сомневаться в собственной безопасности.

Главные роли в сериале "У меня очень плохое предчувствие" исполнили Камила Морроне и Адам ДиМарко. К актерскому составу также присоединились Дженнифер Джейсон Ли и Тед Левайн. Создатели проекта пытались соединить психологическое напряжение с элементами семейной драмы и мистического горора.

Шоуранеркой стала Гейли С. Бостон, ранее работавшая над сценариями для сериалов "Кабинет курьезов Гильермо дель Торо" и "Охотники". Исполнительными продюсерами выступили братья Дафферы, являющиеся создателями популярного сериала "Очень странные дела".

Оценки и реакция на "Скоро случится что-то страшное"

Первые отзывы о сериале оказались смешанными. Критики отмечают атмосферу и актерскую игру, но некоторые зрители считают сюжет неравномерным. На платформе IMDb "Скоро случится что-то страшное" получил 6,6 балла из 10, а на Metacritic – 63 из 100.

В то же время, на Rotten Tomatoes рейтинг от критиков достиг 83%, тогда как зрители оценили сериал в 69%. На Netflix доступны все восемь эпизодов онлайн первого сезона "У меня очень плохое предчувствие" в украинском дубляже.

