Шокуюча заява Кемерона: режисер шукає заміну "Аватару" для фіналу своєї кар'єри

Світ Пандори вже не забиратиме весь час Джеймса Кемерона. 71-річний режисер заявив, що планує розставити нові пріоритети на фінальному етапі своєї кар'єри. Постановник прагне знайти баланс між "Аватаром" та іншими важливими історіями, які він давно мріє втілити на екрані.

Режисер Джеймс Кемерон. Фото: Wikimedia Commons / Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

Востаннє Кемерон випускав велике художнє кіно не про "Аватар" ще 1997 року. Тоді в прокат вийшов легендарний "Титанік". Відтоді режисер знімав документальні стрічки, а в ігровому кіно повністю присвятив себе синьошкірим на'ві. Хоча Disney зарезервувала для четвертої та п'ятої частин франшизи дати релізів у 2029 та 2031 роках, сам автор розмірковує над формою своєї подальшої участі в проєкті.

Кемерон зізнається, що стоїть перед творчим вибором. Він працює над "Аватаром" вже понад 20 років поспіль. Творець прагне добре розрахувати власні сили й вирішити, які саме стрічки він зніме особисто як режисер, а де виступить продюсером чи автором сценарію.

Головний критерій для Кемерона зараз — це суспільна користь. Він шукає проєкти, які здатні позитивно вплинути на світ. Серед його пріоритетів — історична драма "Привиди Хіросіми" про людину, яка вижила під час двох атомних вибухів у Японії. Також у списку задумів залишаються потенційне продовження "Аліти" та нові ідеї для "Термінатора".

Джеймс Кемерон вже попереджав, що вихід фільмів "Аватар 4" та "Аватар 5" під серйозною загрозою.

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