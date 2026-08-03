Netflix назвав найпопулярніші серіали всіх часів: чи вдалося комусь побити абсолютний рекорд

Стримінговий гігант Netflix оновив рейтинг найпопулярніших серіалів за всю історію платформи. Беззаперечним лідером залишається південнокорейський хіт "Гра в кальмара", який продовжує утримувати рекорд за кількістю переглядів, випереджаючи всі інші проєкти сервісу.

Найкращі фільми та серіали від Netflix. Фото: з відкритих джерел

Згідно з оприлюдненим рейтингом, перший сезон "Гри в кальмара" зібрав 265,2 млн переглядів, що дозволило йому впевнено очолити список. На другому місці опинився перший сезон серіалу "Венздей" (Wednesday) із 252,1 млн переглядів, тоді як третю сходинку також посів другий сезон "Гри в кальмара", який переглянули 192,6 млн разів.

До першої п'ятірки також увійшли третій сезон "Гри в кальмара" із 145,8 млн переглядів та британський мінісеріал "Юність" (Adolescence), який переглянули 142,6 млн користувачів.

У десятці найуспішніших проєктів також опинилися четвертий і п'ятий сезони "Дивних див" (Stranger Things), другий сезон "Венздей", перший сезон "Бріджертонів", а також кримінальна драма "DAHMER: Monster – The Jeffrey Dahmer Story".

Помітною особливістю рейтингу стало домінування кількох франшиз. Одразу три сезони "Гри в кальмара", три сезони "Дивних див", два сезони "Венздей", три сезони "Бріджертонів" і дві частини "Паперового будинку" (Money Heist) увійшли до двадцятки найпопулярніших серіалів Netflix.

До списку також потрапили "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit), "Нічний агент" (The Night Agent), "Його і її секрети" (His & Hers), "Одного разу обдурив" (Fool Me Once) та інші гучні прем'єри останніх років.

Рейтинг ще раз підтвердив, що міжнародні проєкти дедалі успішніше конкурують із голлівудськими хітами. Корейська "Гра в кальмара" не лише стала світовим культурним феноменом, а й досі залишається недосяжною для конкурентів, встановивши планку, яку жоден інший серіал Netflix поки що не зміг перевершити.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 105 мільйонів за зниклий фільм: Netflix у скандалі з Ніколасом Кейджем.



