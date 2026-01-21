Джеймс Кемерон попередив, що вихід фільмів "Аватар 4" та "Аватар 5" під серйозною загрозою

Режисер і сценарист культової франшизи "Аватар" Джеймс Кемерон попередив, що вихід четвертого та п’ятого фільмів серії може опинитися під загрозою. За його словами, причина у фінансовому тиску на кіноіндустрію та надто високій вартості виробництва "Аватара" через велику кількість спецефектів.

Продовження "Аватара" під питанням. Фото з відкритих джерел

Джеймс Кемерон в інтерв’ю тайванському виданню TVBS News визнав, що після релізу третього фільму "Аватар: Вогонь і попіл" йому доведеться довести студії Disney, що продовження франшизи може бути економічно доцільним. За його словами, нині кіноіндустрія переживає спад, а бюджети блокбастерів стають дедалі важче виправдати.

Кемерон наголосив, що для виходу фільмів "Аватар 4" і "Аватар 5" необхідно знайти спосіб знімати ці проєкти значно дешевше.

"Річ у тім, що кіноіндустрія зараз у депресії. "Аватар 3" коштував багато грошей. Ми повинні добре працювати, і нам потрібно з’ясувати, як знімати фільми "Аватар" дешевше, щоб продовжувати. Якщо ми продовжимо ми зробимо 4 та 5 разом. Ми створили 2 та 3 разом, одну велику історію. А потім 4 та 5 — це ще одна велика історія", — сказав Кемерон.

"Аватар" 2009 року залишається найкасовішим фільмом усіх часів та заробив приголомшливі 2,9 мільярда доларів. Тим часом "Аватар: Шлях води" 2022 року зібрав 2,3 мільярда доларів, закріпивши своє місце як третій найкасовіший фільм усіх часів. Однак третя частина "Аватара" демонструє скромніші показники. "Вогонь і попіл" зібрав приблизно 1,23 млрд доларів і поки відстає від своїх попередників.

Попри те що Disney вже оголосила попередні дати прем’єр продовження: "Аватар 4" наразі має дату виходу 21 грудня 2029 року, а "Аватар 5" попередньо вийде 19 грудня 2031 року, остаточне рішення залежатиме від фінансового успіху третьої частини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найкасовіших фільмів 2025 року.

Також "Коментарі"писали, що Кемерон озвучив тривожний прогноз на майбутнє: "Я вас попереджав, а ви не слухали".