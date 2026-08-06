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Шокирующее заявление Кэмерона: режиссер ищет замену "Аватару" для финала своей карьеры

Легендарный режиссер признался, что может пересмотреть свое участие в "Аватаре" ради новых важных проектов

6 августа 2026, 14:01
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Сергій Кречмаровський

Мир Пандоры уже не будет отнимать все время Джеймса Кэмерона. 71-летний режиссер заявил, что планирует расставить новые приоритеты на финальном этапе своей карьеры. Постановщик стремится найти баланс между "Аватаром" и другими важными историями, которые он давно мечтает воплотить на экране.

Шокирующее заявление Кэмерона: режиссер ищет замену "Аватару" для финала своей карьеры

Режиссер Джеймс Кэмерон. Фото: Wikimedia Commons / Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

В последний раз Кэмерон выпускал большое художественное кино не об "Аватаре" еще в 1997 году. Тогда в прокат вышел легендарный "Титаник". С тех пор режиссер снимал документальные ленты, а в игровом кино полностью посвятил себя синекожим на'ви. Хотя Disney зарезервировала для четвертой и пятой частей франшизы даты релизов в 2029 и 2031 годах, сам автор размышляет над формой своего дальнейшего участия в проекте.

Кэмерон признается, что стоит перед творческим выбором. Он работает над "Аватаром" уже более 20 лет. Автор стремится хорошо рассчитать собственные силы и решить, какие именно ленты он снимет лично как режиссер, а где выступит продюсером или автором сценария.

Главный критерий для Кэмерона сейчас – это общественная польза. Он ищет проекты, способные положительно повлиять на мир. Среди его приоритетов — историческая драма "Призраки Хиросимы" о человеке, выжившем во время двух атомных взрывов в Японии. Также в списке замыслов остаются потенциальное продолжение "Алиты" и новые идеи для "Терминатора".

Джеймс Кэмерон уже предупреждал, что выход фильмов "Аватар 4" и "Аватар 5" под серьезной угрозой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, какие сериалы Netflix назвал самыми популярными за все время и удалось ли кому-то побить абсолютный рекорд.




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