Новий аніме-реліз 2026 року скинув "Фрірен" з першого місця найкращих аніме

"Фрірен" скинутий з трону найкращого аніме новим аніме-релізом 2026 року.

25 січня 2026, 19:25
2026 рік лише розпочався, але вже встиг стати знаковим для світу аніме. Зимовий сезон виявився настільки насиченим, що навіть багаторічні фаворити не витримали конкуренції. Головною несподіванкою стало те, що легендарне аніме "Фрірен, що проводжає в останню путь" втратило статус найкращого серіалу на MyAnimeList. Як виявилося, єдиним аніме, яке може перевершити "Фрірен", є сама "Фрірен".

Новий аніме-реліз 2026 року скинув "Фрірен" з першого місця найкращих аніме

Фрірен. Фото з відкритих джерел

Протягом майже трьох років перший сезон "Фрірен" очолював рейтинг платформи MyAnimeList із рекордною оцінкою 9,28 бала з 10, випередивши культовий "Сталевий алхімік", який утримував перше місце понад десятиліття. Для індустрії це було історичне досягнення, адже серіал, створений за відносно нішевою мангою, раптово став глобальним феноменом.

Однак на початку 2026 року ситуація змінилася. Вийшов другий сезон "Фрірен", який дебютував з ще вищим рейтингом у 9,30 бала, встановивши новий рекорд і формально скинувши з трону попереднього лідера, тобто перший сезон цього ж аніме. Таким чином, "Фрірен" став унікальним випадком, коли серіал перевершив сам себе.

Зауважимо, що ще зарано говорити напевно, чи другий сезон "Проводжальниця Фрірен" закріпить за собою статус аніме-сезону з найвищим рейтингом на платформі. Хоча очікується, що аніме залишиться стабільним і подарує захопливу історію, але ще не вийшли всі епізоди другого сезону.

Другий сезон "Фрірен" складається з 10 епізодів, що досить коротко, особливо порівняно з першим сезоном, який містив 28 епізодів. Це означає, що серіал не буде охоплювати багато нового контенту, однак коротша адаптація означає менше навантаження на знімальну групу, що може призвести до створення високоякісного продукту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рейтинг найсексуальніших аніме-дівчат всіх часів.

Також "Коментарі" писали про те, коли вийде 3 сезон аніме "Дандадан". Що відомо про дату релізу.



Джерело: https://myanimelist.net/topanime.php
