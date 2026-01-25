Новый аниме-релиз 2026 года сбросил "Фрирен" с первого места лучших аниме

2026 год только начался, но уже успел стать знаковым для мира аниме. Зимний сезон оказался настолько насыщенным, что даже многолетние лидеры не выдержали конкуренции. Главной неожиданностью стало то, что легендарное аниме "Провожающая в последний путь Фрирен" потеряло статус лучшего сериала на MyAnimeList. Как оказалось, единственным аниме, которое может превзойти "Фрирен", является сама "Фрирен".

Фрирен. Фото из открытых источников

В течение почти трех лет первый сезон "Фрирен" возглавлял рейтинг платформы MyAnimeList с рекордной оценкой 9,28 балла из 10, опередив культовый "Стальной алхимик", удерживавший первое место более десяти лет. Для индустрии это было историческое достижение, ведь сериал, созданный по относительно нишевой манге, внезапно стал глобальным феноменом.

Однако в начале 2026 года ситуация изменилась. Вышел второй сезон "Фрирен", дебютировавший с еще более высоким рейтингом в 9,30 балла, установив новый рекорд и формально сбросив с трона предыдущего лидера, то есть первый сезон этого же аниме. Таким образом, "Фрирен" стал уникальным случаем, когда сериал превзошел сам себя.

Заметим, что еще рано говорить наверняка ли, второй сезон "Провожающая в последний путь Фрирен" закрепит за собой статус аниме-сезона с самым высоким рейтингом на платформе. Хотя ожидается, что аниме останется стабильным и подарит увлекательную историю, еще не вышли все эпизоды второго сезона.

Второй сезон "Фрирен" состоит из 10 эпизодов, что достаточно коротко, особенно по сравнению с первым сезоном, содержавшим 28 эпизодов. Это означает, что сериал не будет охватывать много нового контента, однако более короткая адаптация означает меньшую нагрузку на съемочную группу, что может привести к созданию высококачественного продукта.

