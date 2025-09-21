logo_ukra

Коли вийде 3 сезон аніме "Дандадан": що відомо про дату релізу

Коли вийде 3 сезон аніме "Дандадан". Усі подробиці про дату релізу, сюжет і плани.

21 вересня 2025, 18:00
Slava Kot

Аніме "Дандадан" офіційно отримає третій сезон. Продовження було підтверджено одразу після фіналу 2-го сезону на офіційній сторінці проєкту в X. Втім, фанатам доведеться запастися терпінням, адже вихід нового сезону може відбутися не так швидко, як очікували.

Коли вийде 3 сезон аніме "Дандадан": що відомо про дату релізу

Аніме "Дандадан" (Dandadan)

Другий сезон "Дандадан" закінчився на 71-му розділі манґи та залишив глядачів із потужним кліфгенгером. Проте, на відміну від попереднього переходу між сезонами, який тривав лише пів року, нове продовження може затриматися.

Студія Science SARU, яка відповідає за адаптацію, зараз працює одразу над кількома великими проєктами. Восени 2025 року має вийти їхня адаптація манґи Sanda, а у 2026 році довгоочікуваний рімейк класики "Привид в латах". Це означає, що третій сезон "Дандадан" найімовірніше не вийде раніше 2027 року.

Про що буде 3 сезон аніме "Дандадан"

За манґою Юкінобу Тацу, третій сезон продовжить арку Кайдзю та перейде до однієї з найдовших історій – арки під назвою Космічні Глобалісти. Не розкриваючи зайвих деталей, зазначимо, що в цій історії є ще одна група інопланетян із зловмисними намірами, з якою Окарун та Момо вступають у конфлікт.

Деталі третього сезону аніме поки що тримають у таємниці, але більше інформації обіцяють розкрити на фестивалі Jump Festa 2026, де "Дандадан" матиме власну панель. Ймовірно тоді оголосять про дату виходу 3 сезону аніме.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли вийде 3 сезон аніме "Тільки я візьму новий рівень" (Solo Leveling).

Також "Коментарі" писали, як би виглядали українські політики, якби вони були персонажами аніме.



