Це найкраще аніме всіх часів за версією глядачів
НОВИНИ

Це найкраще аніме всіх часів за версією глядачів

Аніме "Фрірен: Після кінця пригоди" очолило рейтинг MyAnimeList.

12 січня 2026, 16:50
Автор:
Slava Kot

Аніме "Фрірен: Після кінця пригоди" (Frieren: Beyond Journey’s End) стало справжнім культурним феноменом після своєї прем’єри у листопаді 2023 року. Серіал очолив глобальний рейтинг MyAnimeList, випередивши багаторічного лідера аніме "Сталевий алхімік" (Fullmetal Alchemist: Brotherhood). Для платформи, де оцінки формують мільйони шанувальників аніме з усього світу, це стало історичною подією.

Це найкраще аніме всіх часів за версією глядачів

Фрірен

Секрет успіху аніме "Фрірен" полягає у радикально іншому підході до фентезі. Історія починається там, де зазвичай ставлять фінальні титри: Володар Демонів переможений, світ врятовано, а герої повертаються до мирного життя. У центрі сюжету ельфійка Фрірен, для якої десятирічна пригода була лише миттю, тоді як для її людських супутників – це велика частка життя.

Саме різниця у сприйнятті часу стає головною темою серіалу. Фрірен поступово усвідомлює, що втратила щось важливе, не надавши значення дружбі та спільним моментам. Аніме майже не має класичного антагоніста. Замість багатьох битв зі злом воно зосереджується на пам’яті, жалю, повільному внутрішньому зростанні та прийнятті смертності.

Меланхолійний настрій, спокійний темп, делікатне поєднання побутових сцен і боїв, а також глибоко прописані персонажі вирізняють "Фрірен" на тлі перенасиченої індустрії ісекаїв і шоненів. 

Чи заслуговує "Фрірен" бути найкращим аніме усіх часів за рейтингом MyAnimeList? Це питання дискусійне. Однак той факт, що йому вдалося захопити достатню кількість людей, щоб досягти цього результату в рейтингу фанатів аніме, безсумнівне, робить його одним з найкращих аніме, які виходили за дуже довгий час.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Одеса з’явилась у популярному аніме на Netflix.

Також "Коментарі" писали, що фанати назвали найсексуальніших аніме-дівчат всіх часів.



Джерело: https://myanimelist.net/topanime.php
