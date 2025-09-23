Це не трюфель: який гриб найдорожчий у світі

Коли мова заходить про найдорожчі гриби світу, більшість одразу згадує про трюфель. Проте насправді першість належить зовсім іншому виду — ярсагумбі або кордицепсу китайському. Його ціна може сягати 120 тисяч доларів за кілограм, що у 15 разів перевищує вартість білого трюфеля.

Найдорожчий гриб у світі - Ярсагумба. Фото з відкритих джерел

Найдорожчий гриб у світі

Ярсагумба — унікальний гриб, про який світ широко дізнався лише у 1933 році. Його назва походить з тибетської мови і означає "влітку — трава, взимку — комаха". Це пояснює його особливу природу, адже гриб паразитує на гусеницях, що мешкають у вологому ґрунті Гімалаїв.

Перед сезоном дощів спори гриба проникають у тіло комахи, перетворюючи її на джерело живлення. У цей момент ярсагумба бере на себе управління тілом комахи та його метаболізмом. Усередині гусениця поступово муміфікується, а сам гриб проростає назовні, з’являючись над ґрунтом під час танення снігів. Зовні ярсагумба нагадує радше сухого черв’ячка, ніж традиційний гриб.

Ярсагумба — найдорожчий гриб у світі

Місця поширення цього гриба дуже обмежені. Ярсагумба зустрічається лише у високогірних районах Непалу, Тибету, Бутану, Індії та Китаю на висотах від 3000 до 5000 метрів над рівнем моря. Саме рідкісність і складність збору роблять його справжнім скарбом, який місцеві мешканці називають "гімалайським золотом".

Лікувальні властивості і висока ціна

Феноменальна вартість ярсагумби пояснюється його унікальними властивостями. У традиційній медицині його вважають потужним афродизіаком, засобом проти туберкульозу, ліками, що допомагають у лікуванні прокази та онкології.

Попит на гриб ярсагумба високий, а пропозиція обмежена. Саме тому його ціна може перевищувати 100 тисяч доларів за кілограм, що робить його найдорожчим грибом у світі.

