Это не трюфель: какой гриб самый дорогой в мире

Когда речь заходит о самых дорогих грибах мира, большинство сразу упоминает о трюфеле. Однако на самом деле первенство принадлежит совсем другому виду – ярсагумбе или кордицепсу китайскому. Его цена может достигать 120 тысяч долларов за килограмм, что в 15 раз превышает стоимость белого трюфеля.

Самый дорогой гриб в мире – Ярсагумба. Фото из открытых источников

Самый дорогой гриб в мире

Ярсагумба – уникальный гриб, о котором мир широко узнал только в 1933 году. Его название происходит из тибетского языка и означает "летом – трава, зимой – насекомое". Это объясняет его особую природу, ведь гриб паразитирует на гусеницах, обитающих во влажной почве Гималаев.

Перед сезоном дождей споры гриба проникают в тело насекомого, превращая его в источник питания. В этот момент ярсагумба берет на себя управление телом насекомого и его метаболизмом. Внутри гусеница постепенно мумифицируется, а гриб прорастает наружу, появляясь над почвой во время таяния снегов. Внешне ярсагумба напоминает скорее сухого червячка, чем традиционный гриб.

Ярсагумба – самый дорогой гриб в мире

Места распространения этого гриба очень ограничены. Ярсагумба встречается только в высокогорных районах Непала, Тибета, Бутана, Индии и Китая на высотах от 3000 до 5000 метров над уровнем моря. Именно редкость и сложность сбора делают его настоящим сокровищем, которое местные жители называют "гималайским золотом".

Лечебные свойства и высокая цена

Феноменальная стоимость ярсагумбы объясняется его уникальными свойствами. В традиционной медицине он считается мощным афродизиаком, средством против туберкулеза, лекарством, помогающим в лечении проказы и онкологии.

Спрос на гриб ярсагумба высок, а предложение ограничено. Поэтому его цена может превышать 100 тысяч долларов за килограмм, что делает его самым дорогим грибом в мире.

