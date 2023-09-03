Вместо своего багажа турист в аэропорту получил растерзанную сумку: как избежать подобных случаев

Турист, летевший самолетом из Соединенных Штатов через Париж в Афины, был шокирован, когда увидел свою сумку на ленте багажа. Оказалось, что багаж американца был полностью разодран. Такой случай может произойти с каждым, поэтому следует соблюдать осторожность во время путешествий.



Туристу в аэропорту выдали разорванную сумку. Фото из открытых источников

Путешественник воспользовался рейсом компании Air France и прилетел в Афины, где на ленте багажа заметил свою сумку, которая выглядела странно. Турист сфотографировал свой изуродованный багаж и выложил изображение на платформе Reddit подписав: "способ, в который Delta/AirFrance вернули мой зарегистрированный багаж. Все пропало".

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От багажа осталась только ручка, часть сумки и багажная бирка, на которой видно, что мужчина был на рейсе Air France № AF1232 из Парижа в Афины. Турист рассказал, что он остался в 10 тыс. км от дома только с одной парой белья на 30 дней.





Впоследствии стало известно, что путешественник получит компенсацию по Монреальской конвенции. Ему нужно будет упомянуть перечень содержимого сумки и компания вернет часть средств через некоторое время. Пока неизвестно, какая это будет сумма возмещений.

На платформе Reddit один из работников аэропорта дал совет для туристов на будущее по багажу.

"В защиту Air France стоит отметить, что конвейерная лента в аэропорту является проблемой, и свисающие из сумки ремни также затрагиваются. Это случается чаще, чем мы думаем", — сообщил работник аэропорта.

Поэтому если вы во время путешествия сдаете багаж (спортивная сумка, рюкзак), закрепите все предметы, которые может потянуть конвейер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что турист оригинально отомстил гостинице, отказавшейся вернуть ему деньги.

Также "Комментарии" писали о путешественнике, который имел чемодан больше чем рекомендовано для полета. То, что он сделал, удивило окружающих, которые сняли все на видео.