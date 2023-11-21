Туристка заказала коктейль в баре: она была в шоке, когда увидела счет

Ирландская туристка Линси Беннетт и ее муж были удивлены, когда бармен назвал им цену коктейля, который они заказали в отеле в Англии. Женщина думала, что ей придется заплатить около 20 фунтов стерлингов, но счет оказался почти в 100 раз больше.



Туристка была в шоке, когда увидела счет за коктейль. Фото из открытых источников

В отпуске некоторые люди не обращают внимания на цены в меню, из-за этого они могут попасть в курьезный случай. Такая история произошла с парой из Северной Ирландии, которая уехала на отдых в одну из английских пятизвездочных гостиниц.

После поселения Линси и ее муж зашли в бар местного отеля. Ирландка, которая обычно заказывала шампанское, решила попробовать коктейль с названием 1890. Линси показалось, что его цена была 18,90 фунтов (850 грн). Туристка заподозрила неладное, когда увидела, как бармен готовит коктейль, однако не стала его останавливать. Бармен в коктейль налил элитное шампанское Cristal, виски тридцатилетней выдержки, и все это украсил съедобным золотом.

Вместе с напитком Линси получила счет и была в шоке стоимостью коктейля. Оказалось, что в цене нет запятой, и напиток стоит на самом деле 1890 фунтов (84,6 тыс. грн). Когда ирландская туристка показала чек мужчине, он быстро покинул бар.

Шокированная Линси Беннетт попыталась объяснить свою ошибку. Туристка заявила, что в меню было написано 18 пробел 90, поэтому она подумала, что коктейль стоит 18,90. На ситуацию отреагировал персонал гостиницы, который отнеся с пониманием к туристке. Руководитель гостиницы согласился не брать деньги с женщины и отпустил ее в номер.

Через пять дней Линси снова решилась зайти в бар, где встретила менеджера, однако не увидела бармена. Менеджер с серьезным лицом сказал Линси, что уволил бармена, но потом объяснил, что пошутил.

"Мы не уволили его, но мы провели ему учебу, потому что это случалось раньше. Ему сказали, что каждый, кто заказывает этот коктейль, должен знать, что он стоит 1890 фунтов", — рассказала Линси Беннетт.

Чтобы не попасть во время путешествия в такой курьезный случай, стоит смотреть внимательно в меню, или переспросить официанта о стоимости блюда или напитка.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о туристке, которая заказала блюдо из краба в ресторане и была удивлена суммой в счете.

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