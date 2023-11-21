Туристка заказала коктейль в баре: она была в шоке, когда увидела счет

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Slava Kot
Ирландская туристка Линси Беннетт и ее муж были удивлены, когда бармен назвал им цену коктейля, который они заказали в отеле в Англии. Женщина думала, что ей придется заплатить около 20 фунтов стерлингов, но счет оказался почти в 100 раз больше.
Туристка была в шоке, когда увидела счет за коктейль. Фото из открытых источников
В отпуске некоторые люди не обращают внимания на цены в меню, из-за этого они могут попасть в курьезный случай. Такая история произошла с парой из Северной Ирландии, которая уехала на отдых в одну из английских пятизвездочных гостиниц.
После поселения Линси и ее муж зашли в бар местного отеля. Ирландка, которая обычно заказывала шампанское, решила попробовать коктейль с названием 1890. Линси показалось, что его цена была 18,90 фунтов (850 грн). Туристка заподозрила неладное, когда увидела, как бармен готовит коктейль, однако не стала его останавливать. Бармен в коктейль налил элитное шампанское Cristal, виски тридцатилетней выдержки, и все это украсил съедобным золотом.
Вместе с напитком Линси получила счет и была в шоке стоимостью коктейля. Оказалось, что в цене нет запятой, и напиток стоит на самом деле 1890 фунтов (84,6 тыс. грн). Когда ирландская туристка показала чек мужчине, он быстро покинул бар.
Шокированная Линси Беннетт попыталась объяснить свою ошибку. Туристка заявила, что в меню было написано 18 пробел 90, поэтому она подумала, что коктейль стоит 18,90. На ситуацию отреагировал персонал гостиницы, который отнеся с пониманием к туристке. Руководитель гостиницы согласился не брать деньги с женщины и отпустил ее в номер.
Через пять дней Линси снова решилась зайти в бар, где встретила менеджера, однако не увидела бармена. Менеджер с серьезным лицом сказал Линси, что уволил бармена, но потом объяснил, что пошутил.
Чтобы не попасть во время путешествия в такой курьезный случай, стоит смотреть внимательно в меню, или переспросить официанта о стоимости блюда или напитка.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о туристке, которая заказала блюдо из краба в ресторане и была удивлена суммой в счете.
Также "Комментарии" писали о курьезном случае, когда мужчина заказал в ресторане гранатовый сок, а через несколько минут его на землю повалила полиция.
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