Туристка заказала блюдо из краба в ресторане: она не ожидала получить такой счет

Японская туристка Джунко Шинба со своей экскурсионной группой находилась в Сингапуре, где посетила заведение Seafood Paradise. Туристка потеряла дар речи из-за курьезного случая, когда получила счет в 680 долларов за краба. Женщина вызвала полицию и заявила, что ее не сообщили о стоимости блюда.

Туристка заказала аляскинский королевский краб. Фото из открытых источников

Шинба рассказала, что в сингапурском ресторане официант посоветовал ей заказать фирменное блюдо из аляскинского королевского краба с перцем чили. По словам японской туристки, официант заявил, что блюдо будет стоить 20 долларов, однако не объяснил, что это цена за 100 граммов. Таким образом, женщина считает, что ее не проинформировали об общем весе краба перед приготовлением, который составлял почти 3,5 кг. Таким образом, в счете группа туристов получила цену 680 долларов за блюдо.

"Мы все потеряли дар речи, зная, что один ужин на четырех взрослых стоит столько. Никто из нас не был информирован о том, что целый краб будет приготовлен только для нас", — рассказала туристка и добавила, что в некоторых других ресторанах крабов подают частично.

Шокированная суммой в счете японка вызвала полицию. После скандала ресторан Seafood Paradise согласился дать скидку для туристки в 80 долларов. Однако Джунко Шинба связалась с Советом туризма Сингапура по поводу инцидента и пожаловалась на Seafood Paradise.

Впоследствии сингапурское заведение опубликовало видео, в котором было видно, как официант сообщает туристам, что в меню указана цена за 100 граммов.

"Чтобы предотвратить любое недоразумение, персонал даже принес на стол целого аляскинского королевского краба перед приготовлением", — сообщили представители ресторана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейская страна решила платить туристам деньги за ее посещение.

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