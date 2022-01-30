Туристам в Египте предложат новый необычный вид экскурсий

Египет — одно из самых популярных направлений отдыха для туристов. И чтобы "подогревать" интерес путешественников, власти страны используют различные методы, в частности пообещали для отдыхающих новую интересную локацию.

Отдых в Египте / Фото: pixabay.com

В провинции Красного моря хотят создать искусственные "коралловые рифы", которые в последствии станут хорошим пристанищем для морских жителей и привлекут новых туристов. На морское дно хотят погрузить списанные автобусы, грузовики и прочую технику.

Для дайвинга разработают 7 новых локаций — их разделят на две группы, подлежащие освоению в два этапа. В общей сложности на искусственные рифы погрузят около 20 единиц различных транспортных средств.

Местные власти считают, что новая локация снизит нагрузку на основные районы, использующиеся для дайвинга, которые привлекают туристов со всего мира. В год на курортах Красного моря, согласно данным, совершается от 6 до 9 миллионов подводных погружений.

Напомним, в конце 2021 года в Луксоре — городе на восточном берегу Нила, открыли древнюю "Аллею сфинксов" спустя 11 лет реставрационных работ. Теперь туристы смогут посетить эту достопримечательность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пирамиды Гизы — это главная достопримечательность Египта. И многие туристы отправляются туда, чтобы покорить их вершины. Но лучше этого не делать. Какие будут последствия?

Читайте также, что в Египте обнаружили новый вид китов с четырьмя лапами, живших около 43 миллионов лет назад. Окаменелость земноводного Phiomicetus anubis была обнаружена в Западной пустыне. Хотя раньше этот район был покрыт морем и является богатым источником окаменелостей.

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