В Египте обнаружили новый вид древнего кита с четырьмя лапами

В Египте обнаружили новый вид китов с четырьмя лапами, живших около 43 миллионов лет назад. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Древний кит - фото из открытых источников

Окаменелость земноводного Phiomicetus anubis была обнаружена в Западной пустыне Египта. Хотя сейчас этот район является пустыней, когда он был покрыт морем и является богатым источником окаменелостей. Окаменелость Phiomicetus anubis анализировали ученые из Университета Мансура. Они выяснили, что череп кита с четырьмя лапами напоминал череп Анубиса, древнеегипетского бога мертвых с головой шакала, в честь которого он был назван. Он весил 600 кг и был длиной в 3 метра. Его челюсти были сильные, это было необходимо для того, чтобы поймать добычу. Кроме того, этот кит умел ходить по суше и плавать в воде.

"Phiomicetus anubis — новый ключевой вид китов и важное открытие для египетской и африканской палеонтологии", — сказал ведущий автор исследования Абдулла Гохари.

Хотя это не первый случай обнаружения окаменелостей кита с лапами, Phiomicetus anubis считается наиболее ранним типом полуводных китов, обнаруженных в Африке.

Напомним, в Турции на продажу выставили древний город Баргилия, который существовал порядка 2,5 тысяч лет назад. . Руины расположены в 30 километрах от Бодрума. На территории города сохранились руины акрополя, амфитеатра, терм и заброшенного монастыря. Этот говрод в частной собственности находился с 1927 года, и за этот период регулярно подвергался набегам "черных археологов", которые, к примеру, похитили древнюю мозаику. При этом, Баргилия находится в списке археологических памятников первого класса. Это означает, что любое строительство на территории города запрещено.

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