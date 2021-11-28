Спустя 11 лет: в Египте для туристов открыли новую локацию

Аллея сфинксов / Фото: depositphotos/paulprescott

Египет пользуется большой популярностью среди туристов, как жарким летом, так и холодной зимой. В страну едут, чтобы насладиться морем, солнцем и посмотреть знаменитые достопримечательности. Недавно в одном из городов Египта состоялась церемония открытия масштабного проекта.

Как сообщает издание Egypt Today, спустя 11 лет реставрационных работ, в Луксоре — городе на восточном берегу Нила, открыли древнюю Аллею сфинксов, которая соединила Карнакский и Луксорский древнеегипетские храмы. Теперь туристы смогут пройтись по дороге, вдоль которой установлены статуи баранов, сфинксов и львов с человеческой головой. Когда-то эта аллея была построена для торжественных шествий.

Открытие локации сопровождалось концертом, костюмированным шоу и выступлением египетских артистов. В мероприятии участвовал и президент страны Абдель Фаттах Ас-Сиси, который прошелся по Алее сфинксов в начале церемонии.

Отмечается, что археологи в этом месте будут продолжать свои исследования и еще несколько лет изучать древние статуи.

Напомним, что Асуан – самый южный курорт в материковой части Египта в середине ноября текущего года пострадал от нашествия скорпионов. Опасные паукообразные животные покусали более 500 человек. Они атаковали город из-за сильного ливня с грозой и градом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Западной пустыне Египта были найдены окаменелости нового вида четвероногих китов — Phiomicetus anubis. Эти морские млекопитающие жили на Земле 43 миллиона лет назад.

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