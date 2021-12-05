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Почему нельзя забираться на египетские пирамиды

Согласно египетским законам, забираться на пирамиды нельзя, за такое нарушение можно угодить в тюрьму

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Пирамиды Гизы — это главная достопримечательность Египта. И многие туристы отправляются туда, чтобы покорить их вершины. Но лучше этого не делать. 

Почему нельзя забираться на египетские пирамиды

Почему нельзя забираться на пирамиды (фото из открытых источников)

Египетские законы запрещают подниматься на пирамиды, потому что экстремали используют различное снаряжение, чтобы забраться наверх и этим разрушают архитектурное сооружение. Более того, это опасно для жизни, поскольку, хрупкие известняковые камни могут разрушаться под ногами. Храбрецам, которые попытаются обойти охрану и запрет, грозит от 1 месяца до 3 лет тюрьмы. Ранее тех, кто хотел "покорить" пирамиды просто депортировали без права возвратиться, но с прошлого года Египет решил более строго наказывать за попытку подняться на достопримечательность. 

К слову, в Сети можно найти множество роликов, на которых туристы поднимаются на верхушки пирамид. Это делается для того, чтобы полюбоваться невероятным видом, и чтобы сделать фотографии для социальных сетей. Некоторые забираются наверх достопримечательности в религиозных целях. Например, однажды мужчина залез на верхушку, чтобы помолиться. А вот спуститься самостоятельно не смог, пришлось снимать его с помощью вертолета. 

Напомним, недавно в одном из городов Египта состоялась церемония открытия масштабного проекта. Спустя 11 лет реставрационных работ, в Луксоре — городе на восточном берегу Нила, открыли древнюю Аллею сфинксов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная всему миру пирамида Гизы или пирамида Хеопса, как оказалось, была создана с некоторыми недостатками. В издании Express появилась публикация, согласно которой фундамент пирамиды оказался не совсем квадратным.


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Источник: https://gsminfo.com.ua/68203-stalo-vidomo-chomu-ne-mozhna-zalazyty-na-yegypetski-piramidy.html
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