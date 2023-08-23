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Турист имел чемодан больше чем рекомендовано для полета: то, что он сделал удивило

Путешественник решил не платить за габаритный багаж, поэтому неожиданным способом уменьшил свой чемодан.

сегодня, 18:10
Автор:
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Slava Kot
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Пассажиры, ожидавшие свой рейс из аэропорта Майорки, удивились туристу, который ломал собственный чемодан. Причиной такого решения были размеры чемодана, которые не соответствовали нормам авиационной компании, а их превышение требует уплаты дополнительных средств.

Турист имел чемодан больше чем рекомендовано для полета: то, что он сделал удивило

Турист разбил свой чемодан в аэропорту, чтобы не платить за багаж

Компания EasyJet позволяет всем пассажирам бесплатно взять на борт одну единицу ручной клади, но она должна быть не больше 45x36x20 см и должна поместиться под сиденьем в самолете. За отдельную плату пассажиры могут добавить в свое бронирование большую ручную кладь, которую размещают в верхнем отделении.


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На видео из аэропорта Майорки, можно заметить туриста, пытающегося вместить свой багаж в измерительную рамку ручной клади авиалинии EasyJet. Раздраженный пассажир отрывает колеса и некоторые части корпуса чемодана, которые выходят за установленные рамки.

Эта сцена ошеломила других пассажиров аэропорта, а Кимберли Стенден, которая ждала свой самолет, сняла видео. 29-летняя девушка рассказала, что разочарованный мужчина потратил около 15 минут, чтобы уменьшить свой чемодан.

"Я смогла снять только конец, но перед этим он ударил чемодан ногой, бросил его на пол, и шум пронесся по всему аэропорту. Через 15 минут все были очень довольны, что ему удалось поместить сумку в маленькую кабинку", – рассказала Кимберли Стенден.

С момента публикации на странице Стенден в TikTok, видео получило более 650 тыс. просмотров. Некоторые сочувствовали действиям пассажира, пытавшегося избежать дополнительных расходов на багаж, другие были шокированы тем, сколько времени он приложил, чтобы не платить небольшую сумму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самолет с пассажирами летел из Италии в Лондон, однако попал в Африку. Авиакомпания дала неожиданное объяснение.

Также "Комментарии" писали о сказочном городе в Турции с сотнями домов-замков, в котором никто не хочет жить.



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Источник: https://www.tiktok.com/@kimberlyannstanden/video/7267274888216333600
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