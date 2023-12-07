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Стюардесса назвала страны с наихудшими и наилучшими пассажирами

Бортпроводница одной из самых больших авиакомпаний рассказала о лучших и худших пассажирах. Такое наблюдение стюардесса сделала за десять лет работы.

сегодня, 17:57
Автор:
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Slava Kot
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Стюардесса рассказала о лучших пассажирах на борту и их привычках. По словам бортпроводницы, положительно выделяются три национальности. Однако стюардесса указала на одну страну, из которой пассажиры оказались наиболее худшими.

Стюардесса назвала страны с наихудшими и наилучшими пассажирами

Стюардесса рассказала о лучших и худших пассажирах. Фото из открытых источников

Стюардесса с десятилетним стажем поделилась в колонке The Sun своими наблюдениями за пассажирами из разных стран во время полетов. Бортпроводница отметила, что хоть она сильно обобщает, однако лучшими пассажирами по национальному признаку являются американцы, немцы и люди из Восточной Азии.


По ее словам, эти пассажиры ценят то, что делает персонал на самолете, внимательно слушают и понимают, что экипаж присутствует для их заботы и безопасности. Стюардесса рассказывает, что американцы самые щедрые. Они иногда дарят подарки и могут оставить чаевые. Немцы дружелюбны и менее склонны к "вечеринкам" на борту самолета. В то время как пассажиры из Восточной Азии наиболее сонливы – они любят выключить свет, укрыться одеялами и дремать во время полета.

Кроме того, стюардесса назвала самых плохих пассажиров. Оказалось, что по ее опыту плохая нация на борту самолета – это англичане. Бортпроводница объясняет, что англичане перед полетом часто употребляют алкоголь. Хотя это обычно неплохо, помогает снять стресс и быстрее уснуть, однако они часто устраивают скандалы на пьяную голову.

Интересно, что другая стюардесса Кристина Галвидите, имеющая стаж шесть лет, также назвала британцев плохими пассажирами на борту самолета из-за их привычки быть в стане алкогольного опьянения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стюардесса назвала три вещи, которые ненавидят в поведении пассажиров.

Также "Комментарии" писали о пенсионерке, которую в Австралии оштрафовали на 80 тыс. за бутерброд в аэропорту.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/travel/24902681/flight-attendant-blog-germans-americans-brits/
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