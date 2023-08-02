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Сказочный город с сотнями домов-замков, в котором никто не хочет жить

В Турции начали возводить сказочный город, однако вскоре проект потерпел крушение и туда никто не хочет переезжать для жизни.

сегодня, 17:57
Автор:
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Slava Kot
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Сказочное поселение Бурдж Аль-Бабас расположено в западной части Турции вблизи города Мудурну, в 250 км от Стамбула. Строительство домов началось в 2014 году, а инвестиции в проект составляют более 200 млн долларов. Сегодня этот заброшенный массив с более чем 700 домами привлекает туристов, которые хотят увидеть своими глазами сказочный город-призрак.

Сказочный город с сотнями домов-замков, в котором никто не хочет жить

Заброшенное турецкое поселение Бурдж Аль-Бабас. Фото из открытых источников

Турецкий проект сказочного города был ориентирован на богатых арабских инвесторов из Кувейта, Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Соблазнить потенциальных покупателей планировали оригинальной идеей, волшебным ландшафтом и дополнительными проектами. Планировалось выстроить дополнительную инфраструктуру в виде мечетей, торговых центров и турецких бань.


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Сначала инвесторы давали деньги в расчете на большие прибыли в будущем. Впоследствии оказалось, что финансово-экономический кризис в Турции оказывает сильное влияние на рынок недвижимости. Турецкий застройщик был вынужден остановить проект и объявить о банкротстве, получив кредит в размере 27 миллионов долларов.

Покупатели из арабских стран успели забронировать около 350 домов-замков, однако из-за длительного строительства большинство из них отказалось от полной покупки.

Экономический кризис не единственное, что заставляет отказаться от домов. Многие туристы, посетившие аттракцию, указывают, что дома расположены очень близко друг к другу. Некоторые называют поселение Бурдж Аль-Бабас кошмаром архитектора, критикуя отсутствие эстетики и задаваясь вопросом, как вообще отличить один замок от другого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый большой в мире круизный лайнер впервые вышел в плавание.

Также "Комментарии" писали о туристе, который оригинально отомстил гостинице, отказавшейся вернуть ему деньги.



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