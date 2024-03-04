Популярная травел-блогерша стала жертвой группового изнасилования в Индии

Испанская путешественница Фернанда и ее муж Висенте путешествуют по миру на мотоциклах. В феврале маршрут пары путешественников проходил через Индию, где женщина стала жертвой группового изнасилования. Оказалось, что испанскую травел-блогерку изнасиловали и избили семеро мужчин, пробравшихся в палатку, где она спала.

Испанская туристка Фернанда и его муж Висенте. Фото из открытых источников

Испанские путешественники Винсенте и Фернанда за пять лет пересекли на мотоциклах более 60 стран, а на их аккаунт в Instagram Vuelta Al Munde En Moto подписано 250 тыс. человек. Однако путешествие по Индии для них сложилось трагическим случаем.

30-летнюю Фернанду изнасиловали и избили семь мужчин. Также досталось и ее мужу Висенте. Об этом они рассказали в своих социальных сетях.

На видео, опубликованном 1 марта, пара путешественников с синяками и отеками на лице рассказали, что на них напали во время путешествия из Индии в направлении Непала. Пара поставила палатку в уединенном месте возле местного рынка. Когда Фернанда и Висенте заснули, несколько молодых людей пробрались в палатку, напали и изнасиловали женщину.

"Они избили нас. Они приставили нож к моему горлу и сказали, что собираются убить меня. Фернанда была изнасилована семью мужчинами", — рассказал Висенте.

Инцидент с избиением, ограблением и групповым изнасилованием подтвердила местная полиция. По этому делу удалось задержать троих подозреваемых. Испанская туристка и ее муж находятся в индийской больнице, где получают необходимую медицинскую помощь.



Инцидент с изнасилованием испанской туристки опубликовала журналистка Анна Слатц в социальной сети X. С момента публикации видео просмотрели более 500 тыс. раз и вызвало сотни шокированных и возмущенных комментариев. Многие пользователи рассказали о своем негативном опыте пребывания в Индии.

"Я провела 6 недель в Индии (должно было 3 месяца) почти 15 лет назад. Мне был 21 год, я путешествовала сама, и это было, честно говоря, наихудшее место на земле, где я была. Дикие животные имеют больше самоконтроля, чем индийские люди. Целый день, каждый день меня сексуально добивались. Я бы никогда не вернулась", — комментирует групповое изнасилование в Индии одна туристка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что туристка попала в тюрьму в Египте. От этого никто не застрахован в этой африканской стране.

Также "Комментарии" писали, что популярная туристическая страна отменяет визы для граждан РФ. У россиян осталось две недели, чтобы покинуть территорию страны.