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Пенсионерку оштрафовали на 80 тыс. за бутерброд в аэропорту

Во время поездки в Австралию туристку оштрафовали на крупную сумму из-за бутерброда с курицей.

сегодня, 22:30
Автор:
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Slava Kot
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Власти Австралии оштрафовали туристку на 3300 австралийских долларов (около 80 тыс. гривен) за бутерброд с курицей, который она взяла на самолет и приземлилась с ним в местном аэропорту. Это уже не первый раз в Австралии случается курьезный случай, что туристов штрафуют за бутерброд.

Пенсионерку оштрафовали на 80 тыс. за бутерброд в аэропорту

Туристку оштрафовали на 80 тыс. за бутерброд. Фото из открытых источников

77-летняя пенсионерка Джун Армстронг из Новой Зеландии полетела навестить свою семью в Австралии. Перед отъездом женщина купила бутерброд с курицей, но не съела его и положила в сумку. По прибытии в Брисбен работники аэропорта проверили вещи пенсионерки и обнаружили нарушения – бутерброд. Несмотря на раскаяние, слезы и предложение выбросить бутерброд, она была оштрафована на 3300 австралийских долларов.


Как оказалось, в Австралии действуют строгие правила биозащиты по охране местной флоры и фауны от чужеродных видов и болезней. Поэтому импорт пищевых продуктов, особенно свежих, таких как мясо и фрукты, без предварительного согласия считается преступлением.

Пенсионерка и ее муж, которые жили на скромные сбережения, не имели столько средств, чтобы заплатить штраф, поэтому планировали продать свой автомобиль. Однако анонимный бизнесмен из Новой Зеландии отреагировал на ситуацию и уплатил штраф за пенсионерку.

Интересно, что это не в первый раз такой курьезный случай происходит в Австралии. В прошлом году 19-летняя туристка допустила подобную ошибку, когда привезла в Австралию сэндвич с курицей. Ей пришлось заплатить штраф в 2664 австралийских доллара (около 63 тыс. гривен).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина заказал в ресторане гранатовый сок, но через несколько минут его на землю повалила полиция.

Также "Комментарии" писали, что туристка заказала коктейль в баре. Она была в шоке, когда увидела счет.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/travel/24813866/grandmother-plane-mistake-sandwich-fine/
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