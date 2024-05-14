Никогда не пейте это в самолете: стюардесса сделала предупреждение

Бывшая стюардесса Кэт Каламани раскрывает в социальных сетях секреты авиакомпаний и дает советы пассажирам. В этот раз экс-бортпроводница рассказала о том, каких напитков следует избегать на борту самолета. На первом месте в ее списке неожиданно оказалась обычная вода.



Стюардесса дала полезные советы по напиткам в самолете. Фото из открытых источников

Запись бывшей сотрудницы авиакомпании Кэт Каламани в TikTok набрала более пяти миллионов просмотров. В видео Каламани подняла спорный вопрос и предостерегла от питья воды во время полета. Кроме того, экс-стюардесса имеет свои советы относительно кофе и чая.

По словам бортпроводницы, резервуары для воды в самолете никогда не очищают, поэтому вода в самолете может быть загрязнена и опасна. Каламани утверждает, что она и ее коллеги в самолете почти никогда не пьют воду, кофе и чай.

Несмотря на то, что вода в кофе и чай попадает кипяченая, по словам стюардессы, кофемашины никогда не чистят тщательно. Это происходит только в тех случаях, когда они нуждаются в ремонте. Кроме того, обычно эти приборы находятся рядом с туалетами.

Кэт Каламани предлагает пассажирам на борту самолета пить только воду и другие напитки, которые подаются в банках или закрытых бутылках.

В комментариях к видео некоторые бортпроводники согласились с тем, что вода в самолетах может быть грязной. Однако другие стюардессы подвергли критике бывшую сотрудницу авиакомпании и указали, что они моют резервуары с водой и тщательно очищают кофейные машины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стюардесса назвала три вещи, которые она ненавидит в поведении пассажиров на борту самолета.

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