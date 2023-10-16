Названа авиакомпания, отвечающая за наибольшее количество потерянного багажа

Управление гражданской авиации Великобритании опубликовало важный для каждого пассажира рейтинг – в списке указаны авиакомпании, которые чаще всего теряют зарегистрированный багаж. Оказалось, что лидирует в списке популярный лоукостер Ryanair, однако представители авиакомпании отрицают результат.

Авиакомпания Ryanair теряет наибольшее количество багажа. Фото из открытых источников

Управление гражданской авиации рассмотрело случаи потери багажа во время авиаперелетов между 2018 и 2022 годами. Оказалось, что за это время было зарегистрировано более 1500 потерь багажа. Обработав данные британские аналитики назвали авиакомпанию, которая чаще всего теряет вещи туристов.

На вершине рейтинга оказался популярный лоукостер Ryanair, отвечающий за 12% от общих потерь сумок. На такой результат мгновенно отреагировали представители авиакомпании Ryanair, не согласившиеся с результатом.

"Эти цифры не учитывают количество пассажиров, перевозимых каждой авиакомпанией. Ryanair перевозит более 52 миллионов пассажиров ежегодно в и с Великобритании. Компания имеет наименьшее количество потерянных сумок — 1 потерянный багаж на 10 тыс. пассажиров", — заявил представитель Ryanair.

Следующие места заняли крупнейшие испанские авиакомпании Iberia и Vueling Airlines. В пятерку также вошли Royal Air Maroc и Qatar Airways.

Эксперты по авиаперелетам дали советы, что делать в случае потери багажа. По их словам нужно перед поездкой сфотографировать содержимое багажа и упакованный чемодан. Таким образом, легче будет вернуть утраченные вещи, или их стоимость. Если багаж был потерян, нужно поскорее сообщить об инциденте в аэропорту, чтобы перевозчик начал поиски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что турист вместо своего багажа в аэропорту получил потрепанную сумку.

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