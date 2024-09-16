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Лучше не прислоняться к окну: бортпроводник дал пять важных советов во время полета в самолете

Популярный в TikTok бортпроводник Томми Кимато дал пять советов по безопасному полету в самолете.

сегодня, 17:00
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Автор:
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Slava Kot

Путешествуя на самолете, мы часто не обращаем внимания на скрытые риски для здоровья. Бортпроводник, по имени Томми, известный своими видео в TikTok, рассказал, как минимизировать эти риски. В частности, Томми объясняет, почему не следует прислоняться к окну.

Лучше не прислоняться к окну: бортпроводник дал пять важных советов во время полета в самолете

Бортпроводник дал советы по безопасному полету в самолете. Фото из открытых источников

Первый совет Томми касается места у окна. Хотя многие выбирают его для комфортного отдыха во время полета, Томми предостерегает: опираться на окно не стоит. Вы никогда не знаете, кто раньше контактировал с этой поверхностью и насколько тщательно она была очищена. Микробы могут оставаться на окнах, создавая потенциальную опасность для вашего здоровья. Поэтому лучше избегать прямого контакта с ними.

Еще один важный совет – избегать контакта с кнопками смыва в туалете самолета. По словам стюарда, эти кнопки являются одними из самых опасных мест на борту с точки зрения гигиены. Используйте салфетку или другие вещи, которые могут создать барьер между вашими руками и кнопкой, чтобы избежать прямого контакта.

Не менее важно поддерживать уровень воды в организме. Томми рекомендует пить около 500 мл воды на полет, что поможет избежать обезвоживания, особенно в условиях низкой влажности в салоне самолета.

Также следует обратить внимание на свою одежду. Стюард советует избегать шортов во время полета. Длинные брюки создают дополнительный защитный барьер между кожей и возможными источниками микробов на борту.

Наконец Томми отмечает, что экипаж всегда готов помочь пассажирам. Если вы чувствуете себя плохо, не следует стесняться обращаться за помощью, в частности, просить воду или лекарства в момент, когда вас качает во время полета. Следование этим простым советам сделает ваше путешествие самолетом более безопасным и комфортным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стюардесса показала секретное место в самолете, куда не пускают пассажиров.

Также "Комментарии" писали, что на Бали толпа местных жителей избила российского туриста.



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Источник: https://www.tiktok.com/@tommycimato/video/6989741244318485765
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