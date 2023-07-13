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Крупнейший в мире круизный лайнер впервые вышел в плавание

Круизный лайнер "Икона морей" вышел в открытый океан. Корабль имеет множество развлечений для своих пассажиров среди которых бассейны, рестораны, бары, аквапарк и каток.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Крупнейший в мире круизный лайнер Icon of the Seas ("Икона морей") впервые вышел в открытый океан. Более 450 специалистов проводили четыре дня технических испытаний. На борту лайнера есть водопад, аквапарк, семь бассейнов, каток и другие достопримечательности.

Крупнейший в мире круизный лайнер впервые вышел в плавание

Крупнейший в мире круизный лайнер "Икона морей". Фото из открытых источников

Icon of the Seas, крупнейший в мире круизный лайнер, строящийся для компании Royal Caribbean International. Лайнер был впервые спущен на воду в декабре 2022 года. Однако компания объявила, что гигантский корабль впервые вышел в открытый океан для испытаний только сейчас.


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Специалисты четыре дня плавали на лайнере "Икона морей" проверяя технические характеристики корабля, от двигателей и корпуса до уровня шума и вибраций. После испытаний корабль вернулся в верфи в Финляндию, где был построен. Последующие испытания планируются позже в этом году. Ожидаемая дата первого круизного плавания "Иконы морей" запланирована на январь 2024 года. Лайнер в течение года будет совершать семидневные круизы из американского города Майами в Карибский бассейн.

Крупнейший в мире круизный лайнер впервые вышел в плавание - фото 2
Крупнейший в мире круизный лайнер впервые вышел в плавание - фото 3
Крупнейший в мире круизный лайнер впервые вышел в плавание - фото 4
Крупнейший в мире круизный лайнер впервые вышел в плавание - фото 5

Гигантский корабль имеет длину 365 метров и вмещает 7600 гостей, которые могут разместиться в 2805 каютах. Лайнер оборудован разными достопримечательностями для пассажиров, в том числе на нем присутствует водопад и самый большой аквапарк, который когда-либо строился на круизном корабле.

"Икона морей" имеет семь бассейнов, каток, заведения питания, в том числе 40 ресторанов, баров и ночных клубов. Кроме того, на лайнере был размечен веревочный парк, где гости могут пройтись на высоте 40 м над океаном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский министр Клеман Бон рассказал об украинских чиновниках, работающих над возможностью полностью или частично открыть воздушное пространство для гражданских самолетов в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, почему нижняя часть корпуса корабля красного цвета.



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Источник: https://www.royalcaribbean.com/icon-of-the-seas
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