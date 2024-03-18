История как из фильма "Терминал": женщина месяц живет в аэропорту

Ученая из Ирана Шива Кивиани больше месяца живет в аэропорту Стамбула. Женщина не может вернуться в Иран по политическим причинам, а Канада, где Кивиани прожила часть жизни, отказала ей в визе. Эта история напоминает фильм Стивена Спилберга "Терминал".



Аэропорт Стамбула. Фото из открытых источников

Доктор Шива Кавиани окончила Тегеранский университет, после чего долгое время проживала в Торонто. Ученая написала несколько книг, проводила исследования в сфере медицины, приняла участие в около 40 международных конгрессах, семинарах, а с 2006 по 2014 преподавала в университетах 10 стран мира.

Пожилая женщина недавно решила посетить свою родину и прибыла в Иран. По политическим мотивам Кавиани была вынуждена покинуть Иран. Она пересекла сухопутный коридор с Турцией и направилась в аэропорт Стамбула, чтобы вылететь в Торонто. Однако женщине отказали в выдаче новой визы из-за истечения срока действия вида на жительство в Канаде. Таким образом, летняя иранка, не имеющая родственников, застряла в аэропорту Стамбула, где она находится около месяца.

Кавиани живет в терминале вылета. Она ходит по аэропорту с одним чемоданом и сумкой. Ученая говорит, что пытается спать в креслах, но чувствует постоянную бессонницу, кроме того, она жалуется на боли и раны на ногах.

Курьезный случай Шивы Кавиани напоминает фильм "Терминал" режиссера Стивена Спилберга со всемирно известным актером Томом Хенксом в главной роли. Фильм 2004 года снят на реальной истории иранца Меграна Карими Насери. Мужчина хотел полететь в Великобританию, однако из-за документов не смог и жил в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в течение 18 лет. За это время он издал книгу о своей жизни, которая и была взята за основу фильма.

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