Где сесть в самолете, чтобы выжить во время авиакатастрофы: ученые назвали самое безопасное место

По подсчетам ученых, шанс погибнуть во время полета на самолете составляет 1 к 11 миллионам. А вот шанс выжить во время авиакатастрофы зависит от выбора места в самолете. Оказалось, что наименее популярные среди пассажиров места в самолетах дают больше шансов выжить во время авиакатастрофы.



Ученые выяснили лучшие места, чтобы выжить в самолете во время авиакатастрофы. Фото из открытых источников

Хотя самолеты считаются гораздо более безопасным транспортом, чем автомобили, однако катастрофы с воздушным транспортом также происходят. Профессор Университета Центрального Квинсленда Даг Друри проанализировал данные об авиакатастрофах, в которых погибли пассажиры. Для этого он собрал информацию за последние 35 лет и сумел определить места, обеспечивающие наибольшую безопасность.

Ученый в своем отчете обнаружил, что наиболее опасные места расположены внутри самолета у прохода. По средним показателям на этих местах погибают 44% людей во время аварии. Также опасными оказались места в передней и средней части самолета – 39% и 38% соответственно.

Самые безопасные места в самолете находятся в хвостовой части – 32% шансов погибнуть. Кроме того, если это места в хвостовой части вблизи прохода, то процент погибнуть уменьшается до 28%.

Наиболее безопасные и опасные места на борту самолета во время авиакатастрофы

В другом исследованные ученые проанализировали 105 авиакатастроф по всему миру и обнаружили, что сидящие у прохода люди имеют большие шансы выжить, ведь могут быстрее выбраться из самолета. По их данным сидя в пределах пяти рядов от выхода, пассажиры имели 65% шансов выжить по сравнению с 58% сидящих у окна.

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