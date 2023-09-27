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Европейская страна объявила, что будет платить деньги туристам

Популярная туристическая страна решила платить туристам деньги за ее посещение.

сегодня, 10:55
Автор:
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Slava Kot
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Власти Мальты решили дополнительно поощрять туристов к посещению. Все путешественники, которые выбирают эту островную страну как пункт своего путешествия, смогут воспользоваться бонусом на отдых. Нужно выполнить всего три условия.

Европейская страна объявила, что будет платить деньги туристам

Мальта будет платить деньги туристам. Фото из открытых источников

Мальта – это популярная туристическая страна, принимающая многих путешественников со всех уголков мира. Пик сезона в стране обычно выпадает на теплые летние месяцы, однако в осенне-зимний период ситуация иная. Поэтому власти Мальты создали туристическую программу, которая привлекла бы путешественников и усилила развитие местной экономики.


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Мальта объявила, что будет платить 300 евро каждому туристу, который решит приехать в страну. Программа имеет временные рамки с 15 октября по 15 марта и три основных условия для путешественников: туристы должны проживать на острове Гоцо, посетить одно из 140 заведений Мальты и быть в стране не менее 10 дней.

Гоцо – второй по величине остров Мальтийского архипелага. Площадь острова составляет 67 кв. км, поэтому туристы во время путешествия могут исследовать Гоцо пешком.

Это не в первый раз, когда Мальта платит туристам за посещение страны. В 2021 году островная страна создала программу, которая предоставляла деньги путешественникам, забронировавшим отель на Мальте по меньшей мере на три дня. Таким образом, власти Мальты боролись с уменьшением туристов из-за пандемии коронавируса.

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