Это самые популярные туристические ловушки: 5 вещей, которые нельзя делать в Таиланде

Таиланд десятилетиями привлекает туристов, однако даже опытные путешественники должны знать несколько важных правил в этой туристической стране. Если их проигнорировать, то можно быстро попасть в передрягу.



Полезные советы для туристов в Таиланде. Фото из открытых источников

Неподходящая одежда для храмов

Посещение буддийских храмов в Таиланде в шортах и футболке категорически запрещено. Во время похода в храм в Таиланде обязательно должна быть соответствующая одежда. Главным условием такой одежды, чтобы у туристов быть прикрыты плечи, бедра и колени. Это означает, что рубашки с рукавами, блузки, а также брюки, платья и юбки длиной ниже колен обычно допускаются для туристов. Также следует обратить внимание, что перед входом в храм в большинстве случаев нужно снять обувь.

Запрет на топлес и обнажение на пляже

В Таиланде запрещено плавать обнаженными. Также для женщин не разрешено загорать на пляже топлес. За игнорирование этих правил в Таиланде предусмотрены штрафы.

Употребление недостаточно приготовленной рыбы или мяса

Таиланд славится своей уличной едой. Вкусные шашлыки, куриные голени и морепродукты шкварчат на гриле на уличных лотках и рынках. Однако иногда рыба и мясо дожариваются не до конца, фрукты очищают грязными руками, а салат промывают под грязной водой. Поэтому туристам следует обратить особое внимание на то, что и где они едят. Диарея до сих пор остается одним из самых распространенных заболеваний среди туристов, посещающих Таиланд. В этой азиатской стране нужно регулярно мыть и дезинфицировать руки, никогда не пить воду из крана, а также не чистить зубы этой водой. Лучше использовать только безопасную воду в бутылках.

Прокат мопедов

В Таиланде вы можете арендовать мопед относительно дешево – около 300 бат (330 гривен) за день. Кроме того, если туристы арендуют транспорт на дольше, цена может быть еще ниже. Однако мопеды в Таиланде отдают в аренду обычно без страхования, а даже если есть страховка, то она не покрывает большинству расходов, которые могут произойти с транспортом и туристу придется платить за все из своего кошелька. Арендуя мопед или автомобиль в Таиланде, следует его внимательно осмотреть и зафиксировать все повреждения, ведь у туристов могут потребовать возместить ущерб, нанесенный не по их вине.

В Таиланде многие туристы ездят на мопедах или мотоциклах без шлема, что запрещено в этой стране. Если туристов без шлема заметит полиция, то наложит штраф – 500 бат (около 550 гривен).

Строгий запрет на наркотики

В Таиланде действуют строгие законы о наркотиках. Хранение и сбыт наркотиков карается строгим заключением и даже смертной казнью. Поэтому туристы никогда не должны привозить наркотики в Таиланд, покупать или продавать наркотики в этой стране, если они хотят избежать неприятностей.

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