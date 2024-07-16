Будьте осторожны: названы самые популярные туристические ловушки Таиланда

Многие туристы в Таиланде становятся жертвами мошенников, часто из-за незнания правил и законов страны, или из-за различных махинации, которые используют злоумышленники. Ниже мы приведем советы о том, чего не стоит делать в Таиланде, чтобы ваше путешествие было приятным и беспроблемным.



Советы для туристов в Таиланде. Фото из открытых источников

1. Выбор такси

В Таиланде почти везде есть такси, которые берут оплату по таксометру. Однако многие таксисты отказываются включать счетчик и взимают с туристов двойную или тройную цену. Если таксист со счетчиком отказывается включать его даже по вашей просьбе, лучше выйти и взять другое такси.

2. Электронные сигареты

В Таиланде запрещен импорт, покупка, продажа и курение электронных сигарет. Несоблюдение запрета может привести к высокому штрафу или лишению свободы до пяти лет. Курение традиционных сигарет разрешено в Таиланде, за исключением нескольких зон, в том числе на некоторых пляжах.

3. Подозрительные массажные салоны

Массажи предлагаются практически на каждом шагу в Таиланде: на шезлонге на улице, на коврике на пляже или в массажных салонах. Большинство массажных салонов предоставляют качественные услуги, однако некоторые из них на самом деле являются публичными домами. Обычно такие "массажные салоны" можно узнать по тому, что их окна закрыты и с улицы не видно, что происходит внутри. Также перед такими салонами стоят скупо одетые женщины и трансвеститы как часть рекламы секс-услуг.

4. Уличный шоппинг

Туристы в Таиланде довольны относительно низкими ценами, когда покупают несколько сувениров на рынке или уличном киоске. Однако их цена действительно в несколько раз дешевле. Многие продавцы пытаются обмануть туристов и задают высокие цены на товар. Однако туристы могут торговаться с продавцами и снизить цену обычно в 2-3 раза.

5. Прокат водных мотоциклов

Аренда водного мотоцикла в Таиланде стоит относительно не дешево – 15 минут развлечений стоит около 1200 бат (1350 гривен). Однако, взяв мотоцикл в аренду, стоит зафиксировать все царапины и мятины на корпусе. В противном случае вместо стандартной цены, туристов могут оштрафовать за "ущерб гидроциклу" и катание на водном мотоцикле будет стоить в несколько раз дороже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 вещах, которые нельзя делать туристам в Таиланде.

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