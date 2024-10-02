Авиакатастрофа при посадке: у самолета лопнули сразу четыре шины

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Slava Kot
1 октября в аэропорту Орио-аль-Серио в Бергамо произошел инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, летевшим из Барселоны. При посадке у самолета лопнули четыре шины на заднем шасси. Несмотря на инцидент, пилот смог успешно совершить посадку, а пассажиры не пострадали.
Из-за повреждения шасси самолет потерпел крушение в Италии. Фото из открытых источников
Самолет Ryanair приземлялся в 07:55 утра в Бергамо. При посадке у самолета лопнули четыре шины задней части шасси, в результате чего он застрял на взлетно-посадочной полосе.
Инцидент не привел к серьезным проблемам на борту самолета. Как отметила администрация аэропорта, повреждения не повлияли на посадочные маневры, и ситуация не представляла угрозы для пассажиров или экипажа. Однако самолет повредил взлетно-посадочную полосу: пострадал участок длиной 450 метров.
Сразу после посадки на место происшествия прибыли спасатели, эвакуировавшие 161 пассажира и членов экипажа. По сообщению администрации аэропорта Орио-аль-Серио в Бергамо, никто из них не получил травм и не пострадал из-за инцидента с шасси.
Из-за повреждения полосы работа аэропорта была временно затруднена. Вылеты некоторых рейсов задержали, а самолеты, направлявшиеся в Бергамо, перенаправили в другие аэропорты. После завершения эвакуации специалисты аэропорта начали восстановительные ремонтные работы и преследовали цель исправить полосы для взлета, которые были повреждены на глубину "приблизительно один сантиметр".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самолет экстренно приземлился из-за мыши в обеде.
Также "Комментарии" писали о бортпроводнике, который рассказал, почему не следует прислоняться к окну во время полета самолета.
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