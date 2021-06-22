С чем носить белые джинсы этим летом (ФОТО)

Белые джинсы — главный хит этого сезона, они могут стать прекрасной базовой основой для любого гардероба. С чем же сочетать эту вещь, чтобы образ получился модным, стильным и красивым?

с чем носить белые джинсы (фото из открытых источников)

Кроп-топ и жакет

Белые джинсы с высокой посадкой можно смело сочетать с кроп-топами, которые пользуются сейчас большой популярностью. Особенно выгодно смотрится такая комбинация в тандеме с обувью на тонком каблуке, например, с туфлями-лодочками и лаконичной сумкой. Вечером такой образ можно дополнить жакетом оверсайз.





Белая блуза

Не стоит опасаться белого total look. Особенно если речь идет о широких джинсах или джинсах-баллонах, дополненных актуальной блузой со стяжками, шнуровкой, люверсами или другими модными элементами. Для более выразительного эффекта можно дополнить образ босоножками с ремешками в тон и украшением из жемчуга.





Цветной топ

Эксперты говорят, что топ с рукавами-буфами будет эффектно смотреться в сочетании с белыми джинсами. Топ можно выбрать в виде бра или в форме кроп-топа, например, в неоновом цвете, который сейчас в тренде. Также можно отдать предпочтение лавандовому, желтому или горчичному оттенку.





Напомним, что джинсы давно уже стали неотъемлемой частью гардероба, как женщин, так и мужчин. Они отлично сочетаются с разной одеждой и обувью и подходят, как для похода в ресторан, так и для обычной прогулки в парке. Какие джинсы будут в моде этим летом?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что летом важно пересмотреть и обновить свой гардероб, чтобы всегда выглядеть стильно, красиво и модно. Эксперты рассказали, на какие цвета стоит обратить внимание в этом сезоне.

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