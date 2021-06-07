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Какие цвета должны быть в гардеробе этим летом

Эксперты рассказали, одежда каких цветов должна быть в гардеробе этим летом, чтобы look получился стильным и модным

сегодня, 18:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В преддверии лета важно пересмотреть и обновить свой гардероб, чтобы всегда выглядеть стильно, красиво и модно. Эксперты рассказали, на какие цвета стоит обратить внимание в этом сезоне.

Какие цвета должны быть в гардеробе этим летом

Какие цвета должны быть в гардеробе (фото из открытых источников)

Оранжевый

Летом-2021 популярностью будет пользоваться оттенок горького апельсина. Эксперты говорят, что он будет хорошо сочетаться с вещами из вязаного трикотажа в также в нем очень выигрышно смотрятся мюли на каблуке и сумки геометричной формы. Этот оттенок лучше всего сочетать с черным, белым или золотистым цветами. 

Какие цвета должны быть в гардеробе этим летом - фото 2

Пыльно-розовый

Стоит обратить внимание на пыльно-розовый оттенок, который в этом сезоне может по актуальности сравниться с цветом фуксия. Одежда такого оттенка подойдет как для повседневных образов, так и для вечеринок. 

Какие цвета должны быть в гардеробе этим летом - фото 3

Фисташковый

Еще один яркий, но интеллигентный оттенок, который особенно хорошо смотрится в изделиях изо льна –– жакетах, брюках палаццо и широких шортах свободного кроя. 

Какие цвета должны быть в гардеробе этим летом - фото 4

Желтый

Этим летом не обойтись без ярких цветов, которые придадут образу свежести, легкости и оригинальности. Стоит обратить внимание на мини-сумки желтого цвета или же аксессуары, в частности цепочки-чокеры. А там уже и к жакетам, тренчам и дождевикам цвета солнца перейти будет легко и приятно.

Какие цвета должны быть в гардеробе этим летом - фото 5

Неон

Еще один оттенок, завоевывающий популярность в этом году. Особенно хороши в неоновых цветах жакеты оверсайз, струящиеся платья со сборками и мелкие аксессуары.

Какие цвета должны быть в гардеробе этим летом - фото 6

Напомним, что поднять себе настроение можно с помощью красивого и стильного маникюра. Но, чтобы оставаться в тренде, узнайте, какие оттенки актуальны в 2021 году. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно сочетать цвета в одежде.


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Источник: https://elle.ua/moda/trendy/cveta-kotorie-dolzhni-bit-v-garderobe-etim-letom/
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