Какие цвета должны быть в гардеробе этим летом

В преддверии лета важно пересмотреть и обновить свой гардероб, чтобы всегда выглядеть стильно, красиво и модно. Эксперты рассказали, на какие цвета стоит обратить внимание в этом сезоне.

Какие цвета должны быть в гардеробе (фото из открытых источников)

Оранжевый

Летом-2021 популярностью будет пользоваться оттенок горького апельсина. Эксперты говорят, что он будет хорошо сочетаться с вещами из вязаного трикотажа в также в нем очень выигрышно смотрятся мюли на каблуке и сумки геометричной формы. Этот оттенок лучше всего сочетать с черным, белым или золотистым цветами.





Пыльно-розовый

Стоит обратить внимание на пыльно-розовый оттенок, который в этом сезоне может по актуальности сравниться с цветом фуксия. Одежда такого оттенка подойдет как для повседневных образов, так и для вечеринок.





Фисташковый

Еще один яркий, но интеллигентный оттенок, который особенно хорошо смотрится в изделиях изо льна –– жакетах, брюках палаццо и широких шортах свободного кроя.





Желтый

Этим летом не обойтись без ярких цветов, которые придадут образу свежести, легкости и оригинальности. Стоит обратить внимание на мини-сумки желтого цвета или же аксессуары, в частности цепочки-чокеры. А там уже и к жакетам, тренчам и дождевикам цвета солнца перейти будет легко и приятно.





Неон

Еще один оттенок, завоевывающий популярность в этом году. Особенно хороши в неоновых цветах жакеты оверсайз, струящиеся платья со сборками и мелкие аксессуары.





Напомним, что поднять себе настроение можно с помощью красивого и стильного маникюра. Но, чтобы оставаться в тренде, узнайте, какие оттенки актуальны в 2021 году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно сочетать цвета в одежде.

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