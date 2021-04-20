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Какие джинсы будут в моде этим летом (ФОТО)

Стилист Татьяна Волкова рассказала, какие джинсы стоит покупать летом-2021, чтобы выглядеть модно и стильно

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Джинсы давно уже стали неотъемлемой частью гардероба, как женщин, так и мужчин. Они отлично сочетаются с разной одеждой и обувью и подходят, как для похода в ресторан, так и для обычной прогулки в парке. 

Какие джинсы будут в моде этим летом (ФОТО)

Джинсы 2021 / фото: pinterest

Стилист Татьяна Волкова на своей странице в Instagram рассказала модницам, какие джинсы стоит покупать этим летним сезоном, чтобы выглядеть стильно.

Слоучи

Это что-то между джинсами "бананами" и мом-джинсами, только с более широкими штанинами. Девушки любят эту модель за свободную посадку, возможность подчеркнуть талию и скрыть недостатки. 

Какие джинсы будут в моде этим летом (ФОТО) - фото 2

Клеш

Джинсы клеш вернулись в моду и больше не считаются ретро. Такая модель джинсов — стильный вариант для интересных образов на каждый день. 

Какие джинсы будут в моде этим летом (ФОТО) - фото 3

Широкие джинсы

Стиль оверсайз, свободный джинсы — на пике популярности в 2021 году. Женщины любят такие модели за свободу движений.

Какие джинсы будут в моде этим летом (ФОТО) - фото 4

Колор блок

Color block (с английского "цветные блоки") означает яркое сочетание контрастных цветов блоками, которые могут образовывать разные геометрические фигуры. Такие модели джинсов смотрятся оригинально и стильно.

Какие джинсы будут в моде этим летом (ФОТО) - фото 5

Варенки

Джинсы-варенки также вернулись в моду, и это замечательная новость для тех, кто устал от классических брюк и хочет внести яркое разнообразие в свой гардероб.

Какие джинсы будут в моде этим летом (ФОТО) - фото 6

Джинсы-МОМ

Это прямые джинсы свободного кроя. Отличительные черты этих видов брюк: высокая посадка и акцент на линии бедра.

Какие джинсы будут в моде этим летом (ФОТО) - фото 7

Напомним, что джинсы являются базовым и незаменимым элементом гардероба. И наверняка вы хоть раз задумывались о том, для чего нужен тот самый маленький карман на всех джинсах. Давайте скорее узнаем, зачем же его придумали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие модели женских джинсов нравятся мужчинам. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CKx_5xIDFuV/?igshid=1494a34gq6nkf
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