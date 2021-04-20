Какие джинсы будут в моде этим летом (ФОТО)

Джинсы давно уже стали неотъемлемой частью гардероба, как женщин, так и мужчин. Они отлично сочетаются с разной одеждой и обувью и подходят, как для похода в ресторан, так и для обычной прогулки в парке.

Джинсы 2021 / фото: pinterest

Стилист Татьяна Волкова на своей странице в Instagram рассказала модницам, какие джинсы стоит покупать этим летним сезоном, чтобы выглядеть стильно.

Слоучи

Это что-то между джинсами "бананами" и мом-джинсами, только с более широкими штанинами. Девушки любят эту модель за свободную посадку, возможность подчеркнуть талию и скрыть недостатки.





Клеш

Джинсы клеш вернулись в моду и больше не считаются ретро. Такая модель джинсов — стильный вариант для интересных образов на каждый день.





Широкие джинсы

Стиль оверсайз, свободный джинсы — на пике популярности в 2021 году. Женщины любят такие модели за свободу движений.





Колор блок

Color block (с английского "цветные блоки") означает яркое сочетание контрастных цветов блоками, которые могут образовывать разные геометрические фигуры. Такие модели джинсов смотрятся оригинально и стильно.





Варенки

Джинсы-варенки также вернулись в моду, и это замечательная новость для тех, кто устал от классических брюк и хочет внести яркое разнообразие в свой гардероб.





Джинсы-МОМ

Это прямые джинсы свободного кроя. Отличительные черты этих видов брюк: высокая посадка и акцент на линии бедра.





Напомним, что джинсы являются базовым и незаменимым элементом гардероба. И наверняка вы хоть раз задумывались о том, для чего нужен тот самый маленький карман на всех джинсах. Давайте скорее узнаем, зачем же его придумали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие модели женских джинсов нравятся мужчинам.

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